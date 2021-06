Wie Freiheit schmeckt – Unternehmertum als Motor für eine selbstbestimmte Gesellschaft

Als der Autor sich dazu entschieden hat, dieses Buch zu schreiben, war ihm nicht sofort klar, dass es ein Buch über Freiheit sein würde. Sein Anliegen war es vielmehr, dem Mittelstand in Deutschland und der DACH-Region bewusst zu machen, welche Macht für Veränderung in seinem Tun und in seinen Strukturen ruht. Es wurde dem Autor erst im Entstehungsprozess immer klarer, dass der Mut, diese Macht zu nutzen, unauflösbar mit der Fähigkeit, die aus radikaler Eigenverantwortung entstehende

Freiheit zu schmecken und zu genießen, verbunden ist. Es war dem Autor zudem auch nicht klar, auf welch radikale Weise sich sein Anliegen anhand der Corona-Krise bestätigen würde. Die meisten der Thesen, die er in seinem Buch bespricht, erfahren durch Corona eine Aufwertung in ihrer Bedeutung. Die

Auswirkungen der Corona-Maßnahmen wirken wie ein Beschleuniger auf die Prozesse, die der Autor in seinem Buch skizziert und halten eine Lupe auf die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Missstände, die er aufzeigt.

So ist das Buch „Wie Freiheit schmeckt“ von Nils Koerber zwar kein Corona-Buch, davon gibt es ja schon reichlich, aber es ist ein Buch, dessen Anliegen gerade aufgrund der Erfahrungen und Entwicklungen der letzten Monate ungleich wichtiger wird und

dessen Einladung an den Mittelstand, die Dinge in die Hand zu nehmen, umso dringender und essenzieller klingen mag. Der Autor hofft, dass das Buch den Lesern neue Erkenntnisse vermittelt, Freude bereitet und dass sie zudem viele Anreize gewinnen, um ihre unbändige Kraft für Veränderung einzubringen.

„Wie Freiheit schmeckt" von Nils Koerber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30046-0 zu bestellen.

