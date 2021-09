Wirksam sein – mit Petra Lienhop

Die Schnelligkeit des Wandels, in deren Kontext sich Menschen an der Führungsspitze bewegen, hat durch die Pandemie immens an Fahrt gewonnen. „Wer wichtige Themen bis jetzt nicht angegangen ist, hat es nicht nur schwer, bei dem ist Stress vorprogrammiert. Viele kommen nicht mehr zu ihrem eigentlichen Tagesgeschäft, wissen gar nicht mehr, wo sie zuerst anpacken sollen“, unterstreicht Petra Lienhop diesen Fakt.

An der Führungsspitze gelte es Entscheidungen zu treffen, die mit einer großen Verantwortung einhergehen – unternehmerisch wie gesellschaftlich. Oftmals fehle es in dieser Position jedoch an vertrauensvollen Menschen, mit denen ein Austausch auf Augenhöhe über die Herausforderungen des Alltags möglich ist. In der Folge führe das nicht selten dazu, dass wir zur Marionette des eigenen Lebens werden, wie Petra Lienhop betont: „Manche kommen abends schlechter zur Ruhe, andere morgens schlechter aus dem Bett. Von exzessivem Sport, über Alkohol bis zu Tabletten scheint jedes Mittel recht, inklusive des Raubbaus am eigenen Körper. Die Situation im Unternehmen verbessert sich dadurch nicht.“

Für Menschen, die an einem solchen Punkt angelangt sind, sei es wichtig die eigene Basis wiederzufinden, um darauf aufbauend eine wirkliche Veränderung zu erreichen, die präventiv vor Schlimmerem bewahrt. „Ich unterstütze dabei, wieder in die Spitzenleistung zu kommen und biete die perfekte Mischung aus Disziplin und Herzlichkeit, um Menschen in entscheidenden Positionen und Situationen zu begleiten“, erläutert Petra Lienhop.

Die Sparringspartnerin und Vertraute blickt auf ein bewegtes Leben zurück, in dem sie selbst ungewöhnlich persönliche wie unternehmerische Krisensituationen zu meistern hatte. Aus eigener Erfahrung weiß sie daher, wie es sich anfühlt höchste Führungsverantwortung zu übernehmen und in besonders herausfordernden, schwierigen, extrem belastenden Momenten klar, handlungsfähig und wirksam zu bleiben. Sie erzählt, wie ihr das gelang: „Verantwortung für andere zu übernehmen, beginnt in der Eigenverantwortung. Disziplin, Gewissenhaftigkeit, Glaubwürdigkeit und Wertschätzung sind in mir stark ausgeprägte Eigenschaften, die zusammen in hoher Eigenverantwortung resultieren.“

Petra Lienhop möchte anderen Menschen Orientierung in Krisen geben und packt dabei selbst mit an: „Wenn Sie gerade jemanden mit Hands-on-Mentalität in Ihrer Ausnahmesituation an Ihrer Seite brauchen, werde ich Sie durch jeden Sumpf, durch den Sie jetzt müssen, begleiten. Dabei stehe ich nicht am Rand und schaue Ihnen zu, sondern ziehe selbst die Gummistiefel an und begleite Sie.“

Informationen und Kontakt zu Petra Lienhop – wirksam sein – gibt es hier: https://www.petra-lienhop.eu