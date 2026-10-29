Work-Life-Balance: Warum immer mehr Beschäftigte am Limit sind – und was wirklich hilft

Volle Terminkalender, ständige Erreichbarkeit und steigender Leistungsdruck: Für viele Beschäftigte ist Abschalten heute schwieriger denn je – mit Folgen für Gesundheit und Motivation. Work-Life-Balance ist deshalb längst kein „Nice-to-have“ mehr, sondern entscheidend für Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit. Doch was hilft im Alltag wirklich? Lena Michelsen, Head of Workplace Solutions bei Schäfer Shop, einem der führenden Komplettausstatter für Büro-, Lager- und Betriebseinrichtungen, zeigt, welche Maßnahmen wirken – und wie sie sich einfach umsetzen lassen.

10 Tipps für eine bessere Work-Life-Balance (auch im Homeoffice)

1. Klare Grenzen ziehen

„Nur kurz die Mails checken“ am Abend wird schnell zur Gewohnheit. Besser: feste Offline-Zeiten definieren und den Arbeitstag bewusst beenden.Hilfreich kann es sein, Arbeitsgeräte wie Laptop oder Firmenhandy nach Feierabend bewusst außer Sicht zu legen, etwa in einem festen Stauraum oder Rollcontainer.

2. Einen festen Arbeitsplatz nutzen

Ein klar definierter Arbeitsplatz hilft, gedanklich zwischen Job und Freizeit zu wechseln.Ein ergonomischer Bürostuhl, ein höhenverstellbarer Schreibtisch oder auch einfache Organisationslösungen schaffen Struktur und entlasten gleichzeitig den Körper.

3. Pausen bewusst einplanen

Pausen gehen im Alltag oft unter. Dabei reichen schon wenige Minuten.Eine praktische Unterstützung: Timer-Funktionen oder einfache Desk-Tools, aber auch ein angenehmer Aufenthaltsbereich oder eine kleine Büro-Kaffeelösung, die zur bewussten Unterbrechung einlädt.

4. Aufgaben priorisieren statt multitasken

Ständiges Wechseln zwischen Aufgaben kostet Energie. Besser ist es, Aufgaben zu bündeln und strukturiert abzuarbeiten. To-do-Listen, Whiteboards oder Desk-Organizer helfen dabei, den Überblick zu behalten und Prioritäten sichtbar zu machen.

5. Bewegung integrieren

Bewegung ist ein wichtiger Ausgleich zur sitzenden Tätigkeit. Höhenverstellbare Schreibtische oder kleine Aktiv-Elemente am Arbeitsplatz – etwa Stehpulte oder flexible Sitzlösungen – fördern mehr Bewegung im Arbeitsalltag.

6. Gesunde Routinen schaffen

Regelmäßige Mahlzeiten und ausreichend Flüssigkeit werden im Job oft vernachlässigt.Praktische Helfer wie Trinkflaschen am Arbeitsplatz, gut ausgestattete Pausenbereiche oder einfache Küchenlösungen machen es leichter, gesunde Routinen einzuhalten.

7. Zeit für soziale Kontakte reservieren

Private Treffen fallen im stressigen Alltag schnell weg. Ein bewusst freigehaltener Kalender hilft – genauso wie klare Strukturen im Arbeitsalltag, die Überstunden reduzieren und verlässliche Freizeit ermöglichen.

8. Arbeitsumgebung optimieren

Unordnung kostet Zeit und Nerven. Mit passenden Ablagesystemen, ausreichend Stauraum und durchdachter Büroorganisation lassen sich Abläufe effizienter gestalten – und mentale Belastung reduzieren.

9. Realistisch planen

Zu viele Aufgaben führen zu Frust und Überstunden. Hilfreich ist es, sich auf wenige Kernaufgaben zu konzentrieren – unterstützt durch klare Planungs-Tools wie Wochenplaner oder strukturierte Notizsysteme.

10. Eigene Grenzen kennen

Work-Life-Balance ist individuell. Wichtig ist, Stresssignale ernst zu nehmen und rechtzeitig gegenzusteuern. Eine unterstützende Umgebung – sowohl organisatorisch als auch räumlich – kann dabei helfen, Belastungen frühzeitig zu reduzieren.

Fazit

Work-Life-Balance entsteht durch viele kleine Entscheidungen im Alltag. Neben persönlichen Gewohnheiten spielt die Arbeitsumgebung eine zentrale Rolle. Als Experte für moderne Arbeitswelten zeigt Schäfer Shop, wie sich Arbeitsplätze so gestalten lassen, dass sie Produktivität fördern und gleichzeitig Raum für Erholung lassen.

Weiterführende Informationen auf: schaefer-shop.de/themenwelten/work-life-balance

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