World Skate vereinfacht mit Dropbox Sign globale Vertragsprozesse

Dropbox gibt heute die Partnerschaft mit World Skate bekannt. Der internationale Dachverband für Skateboarding und Rollsportarten wird Dropbox Sign nutzen, um die Abwicklung von Vereinbarungen mit Athletinnen und Athleten sowie Mitgliedsverbänden weltweit zu vereinfachen. Mithilfe der Dropbox Sign API integriert World Skate die Signaturfunktion direkt in Infinity, die zentrale Plattform für Athleten- und Eventmanagement, und bietet den Nutzern damit ein durchgängig im World-Skate-Design gestaltetes Erlebnis.

Mit Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, vereint World Skate rund 137 nationale Mitgliedsverbände und etwa 10.000 Athletinnen und Athleten, die jedes Jahr an Weltmeisterschaften teilnehmen. Der Verband vertritt Disziplinen wie Skateboarding, Scootering, Freestyle-Skating und Speedskating, Rink- und Inlinehockey sowie Rollkunstlauf.

In seinem internationalen Netzwerk wird World Skate Dropbox Sign einsetzen, um Dokumente zu Veranstaltungsanforderungen, Vorschriften und Teilnahmevereinbarungen elektronisch von Athletinnen und Athleten sowie Mitgliedsverbänden unterzeichnen zu lassen. Nach der Unterzeichnung werden die Dokumente und deren Status an Infinity zurückgespielt, sodass World Skate Registrierungen innerhalb des übergreifenden Turnier-Workflows verwalten kann. Die Integration wird die Athleten- und Turnierprozesse von World Skate im Zusammenhang mit Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen unterstützen.

„Die beste Technologie fügt sich nahtlos in die Erfahrungen ein, die eine Organisation ihren Zielgruppen bietet, und macht wichtige Interaktionen für die Menschen, die sie betreut, einfacher“, sagt Jim Rudall, Head of EMEA bei Dropbox. „Durch die Integration von Dropbox Sign in den Registrierungsprozess kann World Skate Athletinnen und Athleten sowie Mitgliedsverbänden eine konsistente, im World-Skate-Design gehaltene Möglichkeit bieten, Vereinbarungen abzuschließen, und der Organisation gleichzeitig mehr Transparenz, Sicherheit und Nachverfolgbarkeit ermöglichen.“

World Skate weitet die Nutzung von Dropbox Sign derzeit auf weitere Abteilungen aus, darunter Personalwesen, Recht, Sponsoring und Finanzen. Bei der Umsetzung arbeitet die Organisation mit Topix zusammen, einem erfahrenen Dropbox-Channel-Partner mit Fokus auf digitale Dokumenten- und Geschäftsprozesse sowie langjähriger Expertise in der Medien- und Kommunikationsbranche. Zu den internen Anwendungsfällen gehören Personaldokumente, rechtliche Vereinbarungen, kommerzielle Verträge mit Sponsoren und Partnern sowie Finanzdokumente, die eine Unterschrift erfordern. Dadurch erhalten die Teams einen einheitlicheren Prozess für die Bearbeitung von Vereinbarungen bis hin zur Unterzeichnung und zum Abschluss, während gleichzeitig manuelle Übergaben zwischen Abteilungen reduziert werden.

„Als internationaler Verband mit einem weitreichenden Netzwerk nationaler Verbände, Athletinnen und Athleten, Veranstaltern und Partnern weltweit verwalten wir das ganze Jahr über eine große Anzahl an Vereinbarungen und Dokumenten. Diese Vereinbarung mit Dropbox wird uns dabei helfen, diese Prozesse einfacher, schneller und effizienter zu gestalten und damit das weitere Wachstum sowie die internationalen Aktivitäten von World Skate zu unterstützen“, sagt Sabatino Aracu, Präsident von World Skate.

„Vor der Integration von Dropbox Sign wurden Unterschriften über einen separaten manuellen Prozess abgewickelt. Dropbox Sign hat dies deutlich effizienter gemacht und unseren Teams in jeder Phase mehr Transparenz und Kontrolle über die Dokumentation gegeben. Dokumente lassen sich nun einfacher verwalten, nachverfolgen und wiederfinden, wodurch wir den administrativen Aufwand um mehr als 100 Stunden pro Jahr reduzieren können. Dadurch haben unsere Teams mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben, und für alle Beteiligten entsteht ein reibungsloseres Erlebnis“, so Elisabetta Mariani, Director of Operations bei World Skate.