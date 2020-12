Xinhua Silk Road: Xi–an Hi-Tech Live-Streaming zeigt „Schlüssel-& Kerntechnologie“ -getriebene Entwicklung (FOTO)

Die „Xi–an Hi-Tech Live-Streaming Show“, die kürzlich von der Cyberspace-Verwaltung der Xi–an Entwicklungszone für Hi-Tech-Industrien (Xi–an Hi-Tech) veranstaltet wurde, hat den Zuschauern einen Eindruck davon vermittelt, wie Schlüssel- und Kerntechnologie die Entwicklung der Stadt vorantreibt.

Durch die Kamera wurden Netzbürger auf der Welt vom Charme von Xi–an Hi-Tech für seine Qualitätsentwicklung von industriellen Clustern und Industrieketten in seinen sechs Funktionsbereichen, nämlich dem Pionierpark, Software-Park, Caotang Industriebasis für Technologie, Chang–an Kommunikations-Industriepark, Jixian Park und der umfassenden Steueroase, beeindruckt.

Xi–an Hi-Tech ist berühmt aufgrund der technologischen Stärke in seinen drei Säulenindustrien: Elektronische Informationsindustrie, z.B. Halbleiter und Software-Information, fortschrittliche Fertigung mit Schwerpunkt auf neuen Energiefahrzeugen und biologischer Medizin und moderne Dienstleistungsindustrie mit Schwerpunkt auf modernen Finanzen und kultureller Kreativität.

Die Gesamtzahl der Online-Zuschauer hat laut einer Quelle aus dem Büro eine Million überschritten.

Es ist anzumerken, dass Xi–an Hi-Tech eine der ersten vom Staatsrat im März 1991 genehmigten nationalen Entwicklungszonen für die Hi-Tech-Industrie ist. In der Zone wurden bis jetzt insgesamt 120.000 Unternehmen registriert.

Im Jahr 2020 startete die Xi–an Entwicklungszone für Hi-Tech-Industrien eine Kampagne mit dem Ziel, eine nationale Demonstrationszone für Schlüssel- und Kerntechnologie-Innovationen aufzubauen. Gemäß der Idee einer sprunghaften Entwicklung in der neuen Ära wird ein Industriecluster mit Bruttoproduktionswert von Billionen RMB durch die Entwicklung von führenden Industrien, herausragenden Industrien und zukünftigen Industrien in der Zukunft geplant.

Die Entwicklung von Xi–an Hi-Tech spiegelt die Entwicklung und Transformation von Xi–an, der Hauptstadt der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi und dem Ausgangspunkt der alten Seidenstraße, wider.

Gemäß der Statistiken des Xi–an Städtischen Büros für Statistik ist der Produktionswert der High-Tech-Industrien in Xi–an in der ersten Jahreshälfte um 23,9 Prozent gestiegen, und der Produktionswert der strategisch aufstrebenden Industrien stieg um 11 Prozent. Unter ihnen verzeichnete die Computer-, Kommunikations- und andere elektronische Ausrüstungsindustrie ein schnelles Wachstum von 43,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Gleichzeitig nehmen auch die Investitionen in Hightech-Projekte in Xi–an zu, wobei die Investitionen in die Hightech-Fertigung in der ersten Hälfte dieses Jahres ein Wachstum von 94,4 Prozent erreichten und das Wachstum der Industrieinvestitionen um 42,1 Prozent vorantrieben.

