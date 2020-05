Bestseller wird verschenkt, damit Unternehmen und Führungskräfte besser durch die Corona -Krise kommen

Die Autoren des mehrfachen Amazonbestsellers “Unternehmen in Krisen” haben sich eine besondere Aktion ausgedacht.

Am 14. Mai 2020 wird es diesen wertvollen Ratgeber kostenfrei als Download geben.

Ziel der Autoren: Jeder Leser soll Impulse und konkrete Handlungsstrategien an die Hand bekommen, um Verluste zu reduzieren und natürlich auch Chancen noch besser ergreifen zu können.

Dafür haben 21 Experten (Anwälte, Unternehmensberater, Coaches, Führungskräfte, Finanzexperten und Unternehmer) ihr Wissen inklusive hilfreicher Links zusammengetragen.

Zielgruppe des Buches mit speziellen Beiträgen und Praxisbeispielen sind Freiberufler, Selbstständige, Einzelunternehmer, Führungskräfte, Start-Ups, Familienunternehmen, KMU`S, Behörden und Menschen, die die betroffenen Parteien beraten.

Das Buch behandelt folgende Themen:

– Benedikt Ahlfeld: So wird Angst zu Ihrem Freund

– Bettina Behrens: Digital your life – und jetzt muss Digitalisierung sein!

– Dr. Eike Brodt und Lisa Zeller: Rechtssicher durch die Krise – Verluste vermeiden und Mitarbeiter schützen

– Susanne Büttner: Fruchtendes Marketing für blühende Geschäfte

– Dr. Johanna Dahm: Agil in der Krise navigieren oder: Wie man gute Entscheidungen trifft

– Andrea Docter-Haslach: Ordnung am Arbeitsplatz als wahrer Produktivitäts-Booster – und was Feng-Shui damit zu tun hat

– Angelica Egerth: Gemeinsam als Familienunternehmen durch die Krise

– Carolin Gewinner: Stark durch außergewöhnliche Zeiten

– Martin von Hirschhausen: Vermögen ist mehr als Geld

– Florian T. Hochenrieder: Wirksame Führung im Krisenmodus – 10 Handlungsimpulse für Leader

– Kirsten Kampmann-Aydogan: Emotionale Souveränität meistern: Step-by-Step zu mehr Gelassenheit in herausfordernden Zeiten

– Dr. Franziska Lietz: Wie Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ihre Zielgruppe auch in Krisenzeiten erreichen

– Volker Lüdemann: Kreative Zerstörung – wie Krisen die Geschäftsmodellentwicklung beschleunigen

– Katharina Lüdemann-Schunk: Krise oder Chance? Das Mindset entscheidet!

– Dr. Sabine Martin: Die C-Krise: eine unerhörte Herausforderung – nicht nur, aber ganz besonders für Startups

– Anna Nguyen: Gemeinsam stark. Chancen für Einzelunternehmer

– Kornelia Rendigs: Finanz-Erfolg im eigenen Business: Die 7-Schritte-Taktik für Selbständige und Gründer

– Corinna Spaeth: Die Transformation der Unsicherheit

– Stefan Sohst: Wie Teams, Tribes und Emotionen Unternehmen durch die Krise führen

– Michelle Wang: Selbstwirksamkeit in der Krise

“Ein brandaktuelles Buch – Strategien in der Krise von allen Seiten beleuchtet, Praxistipps und viele Dinge, die man sich zum Nachdenken aufschreiben kann. Besonders beeindruckend: Die Vielfalt von Sichtweisen und Herangehensweisen – mit Sicherheit ist eine Unternehmerstrategie dabei, die genau jetzt hilft.” schreibt ein Leser als Rezension zu diesem Buch.

Da in Krisen Zeit, Geld und Wissen fehlende Ressourcen sind, ist dieser Ratgeber eine wertvolle Hilfe, für alle, die den Kopf nicht nur in den Sand stecken, sondern stattdessen ihr Business aktiv gestalten wollen.

Weitere Informationen zu dem Buch gibt es unter www.unternehmen-in-Krisen.de.

Wer das Buch am 14.5.2020 kostenfrei downloaden möchte, klickt an dem Tag bei Amazon auf das Buch und legt es in den Warenkorb. Das eBook ist mit der kostenfreien Kindle App auch auf jedem Gerät mit Internetanschluss lesbar.