Buchvorstellung: Ausgezeichnetes Expertenwissen – geballte Inspiration für 60 Lebens- und Berufsbereiche

60 Experten*innen geben wertvolle Ratschläge für eine erfolgreiche private und berufliche Weiterentwicklung – initiiert von Spiegelbestseller-Autor und Top-Speaker Hermann Scherer.

„Aus einer gemeinsamen Vision haben wir zusammen ein Buch entwickelt, dass Leser*innen eine umfassende Inspiration zur weiteren Entwicklung ihrer Persönlichkeit bietet. Darauf sind wir stolz“, so das Buch-Team aus 60 Fach-Autoren*innen. Denn alle Experten*innen vereint der Wunsch zur Etablierung nachhaltiger Werte und einer guten, positiven Zukunft für die kommende Generation. Dafür stehen alle Verfasser*innen und geben dafür ihre Expertisen mit ganzem Herzblut weiter.

Im Vorwort schreibt Hermann Scherer: „Wo stünden wir im Leben, wenn es keine Abkürzungen und Wegweiser gebe? Einen solchen Wegweiser – oder auch eine Sammlung voller Abkürzung – fur das alltägliche Leben halten Sie gerade in Ihren Händen. Fallstricke und Sackgassen lassen sich dadurch geschickt vermeiden und so persönliche Ziele schneller und entspannter erreichen.“

Der herausgebende Bourdon Verlag: „Unser Leben ist heute so vielfältig wie nie zuvor. Von den Möglichkeiten, die sich uns tagtäglich eröffnen, konnten damalige Generationen nur traumen. Doch eine Vielfalt an Optionen ist Segen und Fluch zugleich, und so ist unser Alltag manchmal kompliziert. Um bei all den Türöffnungen und Abzweigungen den Überblick zu behalten, brauchen wir einen Wegweiser. Eine Art Kompass, der Orientierung in dieser turbulenten Welt anbietet. Das Expertenportal hat in dem Sammelband „Ausgezeichnetes Expertenwissen“ 60 Koryphaen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens zusammengebracht. Auf 320 Seiten verraten die Top-Experten*innen den Leser*innen ihre personlichen Tipps, lebensverandernden Erfahrungen und wertvollsten Impulse.“

Für die 60 Autoren*innen war der Start des Buchprojekts zunächst wie ein Blind Date voller Herausforderung. Das Ergebnis ist ein homogener, umfassender Ratgeber, eine Schatzkiste an Inspirationen, die alle wesentlichen und wichtigen Aspekte zu Beruf und Alltag abdecken. Zu den Themenbereichen zählen so u.a. „Mindful / Mindset Leadership“, Stressbewältigung, Internet und Gesundheit bis hin zu Rente, Finanzen, Kommunikation, Coaching und einer positiven Beziehung zu Geld. Wertvolle Tipps rund um das Eigenheim, Energie, Natur oder das Tierwohl runden die Bandbreite der Impulse für einen Wandel oder die Weiterentwicklung einer erfolgreichen und nachhaltigen Lebensgestaltung ab.

„Ausgezeichnetes Expertenwissen“ bietet wissbegierigen Leser*innen damit ein Füllhorn an praktischen, zeitgemäßen Problemlösungen „to go“ und wirkt wie ein „Instagram auf Papier“. Durch die Vielseitigkeit der Wissensbeiträge ist das Buch nicht nur ein gewinnbringendes Geschenk für sich selbst, sondern ebenso für Freunde, Kollegen und Geschäftspartner.

Buchdetails:

– „Ausgezeichnetes Expertenwissen“ / Band 1

– Inspiration Insights Impulse

– Bourdon Verlag

– ISBN: 978-3-947206-72-8

– Ladenpreis: 19,99 EUR (D)

– Ab 20.09.2021 in allen gängigen Buch-Shops erhältlich (z.B. Amazon, Thalia, Hugendubel, Weltbild und weiteren)

Zur Buchwebsite: https://www.ausgezeichnetes-expertenwissen.de/

Zum Buch beim Bourdon Verlag: https://www.bourdon-verlag.de/titel/ausgezeichnetes-expertenwissen-band-1/

Zu Herman Scherer: https://www.hermannscherer.com/

—

Auswahl Autoren, Fachgebiet, Buchbeitrag:

– Martina Malessa – Persönlichkeitsentwicklung – Verstehen wollen ist eine Entscheidung!

– Rüdiger Göpferich – Coaching – Vom Glück des Stolperns

– Helmut Muß – Natur, Umwelt – Bienen im Herzen und die Natur im Auge

– Joachim Knabe – Mindset – Die abenteuerliche Reise des Delfins Artur ans andere Ende des Ozeans

– Karl Geiger – Coaching – Wissen ist unnütz!

– Tim Knobloch – Hundeernährung- Die Deklarations-Täuschung – Augen auf beim Futterkauf

– Jürgen Piffer – Management – „LEAD und KISS mit P(f)iff©“oder wie man Menschen und Unternehmen (noch) erfolgreicher macht!

– Kai-Uwe Berdick – Achtsamkeit – Menschenlesen leicht gemacht!

– Julia Maak – Gesundheit – Hypnobirthing – Ein Geschenk fürs Leben

– Dr. Melanie Jung – Coaching – Vom karmischen Teebeutel, der Welt der Pluralismen und dem „fühlenden“ Manager

– Dr. Anna Hörath – Persönlichkeitsentwicklung – Der Myhtos in Zeiten der Pandemie – „Das antike Szenarium läuft auf Hochtouren“

– Frank Klose – Network Marketing – Eine psychologischphilosophische Betrachtung des neuen und modernen Networtk-Marketing

– Monika Pott – Spiritualität – Abracadabra

– Sven Ettl – Management – Die Welt hat sich verändert. Dein Unternehmen hoffentlich auch!

– Maria Riedler – Gesundheit – Die Kraft der guten Gedanken

– Ilka Völkel – Sport – Geschichten von der Couch: Lebensweisheiten eines Schweinhunds

– Frank Grell – Altersvorsorge – Plane mit mir den längsten Urlaub deines Lebens – deinen Ruhestand

– Jens Prokop – Energie – Der Armaturenmann für die besonderen Einsatzfälle

– Ola Cecchini – Finanzen – Die Geldbotschafterin

– Christina Binsmaier – Mindset – Positive Intelligenz

– Ansgar B. Gosling – Kommunikation – Kommunikation ist 16 cm breit

– Karsten Tornow – Persönlichkeit – „Sich sein Leben zu vergolden, ist keine Frage des Alters“

– Gaby Engelbart – Tierwohl – Denn dein Hund ist Familie

– Jacqueline Strecker – Management – Einzigartig erfolgreich

– Niels Kakies – Human Resources – Wahre Schönheit kommt von Ihnen

– Dennis Drzosga – Internet – Der Verkäufer, der niemals schläft

– Herbert Rudzinski – Business Coaching – Lebst du schon oder optimierst du noch? Raus aus der Selbstoptimierungsfalle.

– Andreas Pott – Spiritualität – Der Lösung ist das Problem egal!

– Petra Moser – Persönlichkeitsentwicklung, Tierwohl – Die Premiumvariante des eigenen Ichs

– Dipl. Ing. Thomas Salvador – Management – Informationssicherheit – Das „Infinite Game“

– Marianne Heine -Mindset – Glücklich älter werden – alles eine Frage der Einstellung

– Florian Hochenrieder – Management – Mit Klarheit, Konsequenz und Kühnheit zum Business-Erfolg

– Michaela Martini – Coaching – „Absprung ins Leben“

– Rita Share – Coaching- Ist deine Stimme blockiert, ist Dein ganzes Leben blockiert.

– Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Lomberg – Umwelt – Der Digitale Zwilling – mehr als ein Avatar

– Marlene Sandecki – Management“Dein Herz – Der Führungskompass zu maximalem Erfolg im Business

– Raika von Lentz- Mindset- „Bunt ist eine Lebenseinstellung“

– Tino Seidemann – Gesundheit – Von Tabletten und Zaubertränken

– Anna Koch -Digitalisierung – Digitalisierung im Unternehmen beginnt beim Menschen

– Christine Mögling -Immobilien – Deutschland, Land der verhinderten Eigentümer