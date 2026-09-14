CONFIDEX gewinnt Mandat für Hotel- und Reiterhof-Ensemble

Die CONFIDEX GmbH wurde mit der Begleitung eines Finanzierungsvorhabens für ein Hotel- und Reiterhof-Ensemble mandatiert. CONFIDEX begleitet das Vorhaben bei der Entwicklung einer tragfähigen Finanzierungsstruktur und der Einbindung geeigneter Finanzierungspartner.

Das Projekt verbindet Hotellerie, Reitsport und Freizeit zu einem ganzheitlichen Konzept. Durch die Kombination von Übernachtungsmöglichkeiten und Reitsportangeboten entsteht ein touristisches Angebot, das unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und zusätzliche Besucher in die Region bringen kann.

Ein wesentlicher Vorteil des Konzepts liegt in der unmittelbaren Verbindung von Beherbergung und Freizeitangebot. Gäste können Aufenthalt, Erholung und Reitsport an einem Standort kombinieren. Damit kann sich das Ensemble gegenüber klassischen Beherbergungsangeboten klar positionieren.

Zugleich kann das Vorhaben Impulse für die Region setzen: Neue Arbeitsplätze können entstehen, während regionale Anbieter, Gastronomie und weitere touristische Angebote von einer steigenden Nachfrage profitieren können.

Jörg Kommer, Geschäftsführer der CONFIDEX GmbH, erklärt: „Uns überzeugen Projekte besonders dann, wenn eine Investition über das eigentliche Geschäftsmodell hinaus einen zusätzlichen Nutzen schafft. Die Verbindung von Hotellerie und Reitsport kann touristische Attraktivität schaffen, regionale Wertschöpfung fördern und gleichzeitig die Grundlage für ein langfristig tragfähiges Geschäftsmodell bilden.“

Mit dem neuen Mandat begleitet CONFIDEX ein Vorhaben, das Unternehmertum, Tourismus und regionale Entwicklung miteinander verbindet.

Boiler Plate:

CONFIDEX ist ein unabhängiger Corporate-Finance-Berater mit über 15 Jahren Erfahrung in der strukturierten Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung tragfähiger Finanzierungsstrukturen, der Vorbereitung von Investorenprozessen sowie der Ansprache geeigneter Kapitalgeber.

Ziel ist die Schaffung belastbarer Finanzierungsgrundlagen, die Liquidität sichern und unternehmerische Entwicklung ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.confidex.de

www.confidex.de/investorensuche-und-vermittlung/