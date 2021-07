Die Rolle der Führungskraft in Zeiten der Digitalen Transformation – Eine Studie

Die Digitalisierung spielt seit Jahren in nahezu allen Lebensbereichen eine immer wichtigere Rolle. Doch die neuen Technologien stellen vor allem auch Unternehmen vor neue Herausforderungen. Die Autoren erklären, dass auch bayerische Genossenschaftsbanken mit neuen Erwartungen an moderne und digitale Technologien konfrontiert werden. Sie benötigen deswegen Führungskräfte, die den Wandel auf allen Ebenen aktiv und erfolgreich begleiten können. Es entstand daraufhin ein modifiziertes Kompetenzmodell einer genossenschaftlichen Führungskraft, welches bei Mitarbeitenden und Führungskräften bayerischer Genossenschaftsbanken geprüft wurde. Die Studie, die in diesem Buch vorgestellt wird, zeigt u.a., dass die Einstellung von Mitarbeitenden und Führungskräften in bayerischen Genossenschaftsbanken positiv ist.

Das Buch „Die Rolle der Führungskraft in Zeiten der Digitalen Transformation“ von Dr. Simon Fauser und Markus Riegler ist das neuste Band aus der Reihe BWL-Hochschulschriften. Diese Reihe leistet Beiträge zu aktuellen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Aus der dynamischen Entwicklung der Wirtschaft ergeben sich kontinuierlich neue Herausforderungen und Lösungsansätze für die Unternehmensführung, die sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft diskutiert werden. Das maßgebliche Ziel dieser Schriftenreihe ist eine Verknüpfung von theoretischen Konzepten mit praktischen Anwendungen. Der Fokus liegt dabei auf einem wechselseitigen Transfer von Lösungsansätzen aus Theorie und Praxis.

„Die Rolle der Führungskraft in Zeiten der Digitalen Transformation" von Dr. Simon Fauser und Markus Riegler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31528-0 zu bestellen.

