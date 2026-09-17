Dr. Vladimir Donskoi verstärkt Höchsmann & Company in Executive Coaching und Leadership-Beratung

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Begleitung von Führungskräften und Organisationen erweitert er insbesondere die Kompetenzen der Beratung in den Bereichen Executive Coaching, Führungskräfteentwicklung und strategische Leadership-Beratung.

Seit 2005 hat Dr. Donskoi mehr als 1.000 Führungskräfte, Manager und Gründer begleitet. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen Führung und Entscheidungsfindung unter Unsicherheit, persönliche und organisationale Veränderungsprozesse sowie die menschliche und kulturelle Dimension strategischer Entscheidungen. Zu seinen Branchenerfahrungen zählen unter anderem mittelständische und familiengeführte Unternehmen sowie Banken und Finanzdienstleistungen, Professional Services, Automotive, Telekommunikation und Technologie.

Seine Promotion an der University of Oxford widmete sich der Frage, wie politische Spitzenführungskräfte in internationalen Krisen Entscheidungen treffen. Zuvor studierte er an der Goethe-Universität Frankfurt; ergänzend absolvierte er eine DAAD-Fellowship an der Harvard University.

Neben seiner Beratungserfahrung bringt Dr. Donskoi eigene unternehmerische Praxis und operative Führungserfahrung mit. Als Geschäftsführer eines Datenanalyse-Unternehmens trug er die Gesamt- und Ergebnisverantwortung; heute ist er zudem Gründer eines KI-gestützten Analytics-Start-ups.

Bei Höchsmann & Company wird Dr. Donskoi insbesondere Führungskräfte und Organisationen in anspruchsvollen Transformations-, Krisen- und Entscheidungssituationen begleiten. Seine wissenschaftlich fundierte Perspektive ergänzt dabei die langjährige H&C-Erfahrung in Executive Search, Nachfolgeplanung, Management-Diagnostik und Leadership Coaching.

„Mit Vladimir Donskoi erweitern wir unser Team um einen Berater, der wissenschaftliche Tiefe, langjährige Coaching-Erfahrung und eigene unternehmerische Verantwortung miteinander verbindet. Gerade in Phasen tiefgreifender Veränderung benötigen Führungskräfte nicht nur neue Instrumente, sondern Klarheit, Urteilsvermögen und persönliche Stabilität. Hier schafft seine Erfahrung einen konkreten Mehrwert für unsere Mandantinnen und Mandanten“, sagt Thorsten Amend-Schnaar, geschäftsführender Gesellschafter von Höchsmann & Company.

Dr. Donskoi lebt in Frankfurt am Main und berät auf Deutsch, Englisch und Russisch.