Ein Jahr EMMA®AI im BundID-Support: KI-gestützter Bürgerservice bewährt sich im Betrieb

Seit einem Jahr unterstützt die KI-Agentin EMMA®AI den Bürgerservice rund um die BundID und das eID-Ökosystem. Die BundID ist das zentrale Nutzerkonto des Bundes und ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren, schnellen und einfachen Zugang zu digitalen Verwaltungsleistungen. Um das hohe Supportaufkommen skalierbar, wirtschaftlich und verlässlich zu bearbeiten, hat das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) den Support in 2025 gemeinsam mit Bechtle und evocenta neu aufgestellt.

Im Zentrum des integrierten Supportmodells steht EMMA®AI von evocenta. Die KI-Agentin übernimmt den Erstkontakt, beantwortet wiederkehrende Anfragen unmittelbar auf Basis verifizierter Inhalte und erstellt automatisiert qualifizierte Tickets. Anliegen, die nicht sicher oder abschließend beantwortet werden können, übergibt sie mit den relevanten Kontextinformationen an den Bechtle Service Desk. Die TÜV-geprüfte, halluzinationsfreie und rechtssichere Lösung ist damit besonders für sensible Einsatzbereiche der öffentlichen Verwaltung ausgelegt.

„Nach einem Jahr im Einsatz zeigt sich, welchen Beitrag verlässliche KI zu einem modernen Bürgerservice leisten kann: Nutzerinnen und Nutzer erhalten schneller Orientierung, während die Supportteams von wiederkehrenden Anfragen entlastet werden. Entscheidend ist dabei, dass Antworten nachvollziehbar, sicher und auf geprüften Informationen basieren“, sagt Staatssekretär Dr. Markus Richter vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung.

Das erste Betriebsjahr verdeutlicht das Potenzial des Zusammenspiels von KI und menschlichem Service: Standardanfragen können ohne Wartezeit bearbeitet, Informationen strukturiert erfasst und Tickets vollständig angelegt werden. Bei komplexeren Fällen, Rückfragen oder Eskalationen übernehmen die Fachkräfte des Bechtle Service Desk auf einer bereits qualifizierten Informationsbasis. So bleiben Servicequalität und Erreichbarkeit auch bei hohem Anfragevolumen stabil.

„Die Erfahrungen aus dem ersten Jahr bestätigen unseren Ansatz: Gerade in der öffentlichen Verwaltung braucht es KI, die nicht spekuliert, sondern ausschließlich auf freigegebenes Wissen zurückgreift. In Verbindung mit klar definierten Übergaben an den menschlichen Support entsteht ein belastbarer, skalierbarer Serviceprozess“, sagt [Name, Funktion] von evocenta.

Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet das eine schnelle und verlässliche Unterstützung rund um Registrierung, Anmeldung und weitere Fragen zur BundID und zum eID-Ökosystem. Gleichzeitig werden Routinetätigkeiten automatisiert, die Supportteams spürbar entlastet und Bearbeitungsprozesse beschleunigt.

„Das Jubiläum ist für uns ein wichtiger Meilenstein. EMMA®AI und der Bechtle Service Desk verbinden technologische Innovation mit Service-Exzellenz: Die KI unterstützt rund um die Uhr, während unsere Mitarbeitenden ihre Expertise dort einsetzen, wo individuelle Klärung gefragt ist. So entsteht ein zukunftsfähiger Bürgerservice, der sich nahtlos in bestehende Strukturen integrieren lässt“, sagt Heinz Schneider, Geschäftsführer Bechtle Managed Services.

EMMA®AI live auf der Smart Country Convention erleben

Wie sich KI-gestützter Bürgerservice in der Praxis bewährt, zeigen Bechtle und evocenta gemeinsam vom 13. bis 15. Oktober 2026 auf der Smart Country Convention in Berlin. Interessierte aus Verwaltung, Politik und öffentlichen Unternehmen sind eingeladen, EMMA®AI live kennenzulernen und sich mit den Expertinnen und Experten über sichere, rechtssichere und skalierbare KI-Lösungen für den Public Sector auszutauschen.

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