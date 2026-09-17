Fachlich brillant, menschlich überfordert?

Mit „Die Superkraft der Emotionen“ macht Isabella Herzig psychologisches Wissen für Führungskräfte praktisch nutzbar. Das Buch erscheint am 17. September 2026, gleichzeitig mit ihrem Geburtstag. Für jedes an diesem Tag bestellte Buch spendet Herzig 1 Euro an It s for Kids.

Viele Führungskräfte werden aufgrund ihrer fachlichen Leistung befördert. Auf Konflikte, Emotionen, Widerstand, schwierige Gespräche oder die Dynamik in Teams werden sie dagegen häufig kaum vorbereitet.

Genau hier setzt das neue Buch „Die Superkraft der Emotionen“ von Isabella Herzig an.

Die Expertin für emotionale Intelligenz, Menschenkenntnis und Führung zeigt, warum emotionale Intelligenz längst kein „Soft Skill“ mehr ist, sondern eine zentrale Kompetenz moderner Führung.

„Emotionen verschwinden nicht, nur weil wir im Büro sitzen. Sie beeinflussen, wie wir entscheiden, kommunizieren, führen und miteinander arbeiten. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob Emotionen im Business eine Rolle spielen, sondern wie kompetent wir mit ihnen umgehen“, sagt Isabella Herzig.

Seit vielen Jahren begleitet Herzig Führungskräfte, Unternehmer und Teams. In Trainings, Coachings und Vorträgen verbindet sie Erkenntnisse aus Psychologie und Neurowissenschaften mit konkreten Methoden für den Berufsalltag.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf emotionaler Intelligenz, Mimik und Körpersprache sowie der Frage, was hinter menschlichem Verhalten tatsächlich passiert.

Menschenkenntnis statt Führung nach Bauchgefühl

Das Buch richtet sich insbesondere an Menschen, die fachlich erfolgreich sind und Verantwortung für andere übernommen haben und merken, dass Menschen zu führen anderen Regeln folgt als fachliche Aufgaben zu lösen.

„Viele Führungskräfte sind hervorragend in ihrem Fach. Aber niemand hat ihnen beigebracht, wie man mit Unsicherheit, Konflikten, Widerstand oder starken Emotionen im Team umgeht“, so Herzig.

„Die Superkraft der Emotionen“ vermittelt psychologisches Wissen verständlich und praxisnah. Leser sollen lernen, eigene Emotionen bewusster wahrzunehmen, Reaktionen anderer Menschen besser einzuordnen und auch in herausfordernden Situationen handlungsfähig zu bleiben.

Dabei vertritt Herzig eine klare Haltung:

Empathie bedeutet nicht, es jedem recht zu machen. Emotionale Intelligenz verbindet Verständnis mit Klarheit und Verantwortung.

Buchlaunch am Geburtstag – mit Spendenaktion

Der Erscheinungstag am 17. September 2026 ist für Isabella Herzig doppelt besonders: Es ist gleichzeitig ihr Geburtstag.

Diesen Anlass verbindet sie mit einer Spendenaktion. Für jedes Exemplar von „Die Superkraft der Emotionen“, das am Erscheinungstag bestellt wird, spendet Herzig 1 Euro an It s for Kids.

„An meinem Geburtstag bekomme ich normalerweise Geschenke. In diesem Jahr möchte ich selbst etwas weitergeben. Wenn viele Menschen das Buch bestellen, entsteht aus vielen kleinen Beiträgen gemeinsam etwas Wertvolles.“

Über Isabella Herzig

Isabella Herzig ist Expertin für emotionale Intelligenz, Menschenkenntnis und wirkungsvolle Kommunikation. Mit HERZIG EQ® begleitet sie Führungskräfte, Unternehmer und Organisationen dabei, menschliches Verhalten besser zu verstehen und psychologisches Wissen im Arbeitsalltag praktisch einzusetzen.

Zu ihren Schwerpunkten gehören emotionale Intelligenz, empathische Führung, Mimik und Körpersprache, Kommunikation sowie die psychologischen Mechanismen hinter menschlichem Verhalten.

Ihr Anliegen: mehr Menschlichkeit in Unternehmen ohne Leistung und wirtschaftliche Wirkung aus den Augen zu verlieren.

Buchinformationen

Titel: Superkraft der Emotionen

Autorin: Isabella Herzig

Erscheinungstermin: 17. September 2026

Erhältlich: unter anderem bei Amazon und Thalia