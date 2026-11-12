GLOBE EU-Konferenz in Brüssel: Wirtschaft stärken und Natur schützen

(Berlin/Brüssel) – Das beste Wirtschaftsmodell für ökonomischen Erfolg innerhalb der planetaren Grenzen steht im Zentrum der GLOBE EU-Konferenz am 17. November in Brüssel. Dazu lädt die ÖDP-Europaabgeordnete und Präsidentin von GLOBE EU, Manuela Ripa zwischen 17 und 20 Uhr in den Raum SPAAK 3C50 des Europäischen Parlaments in Brüssel ein. Dabei sein können Teilnehmer auch online.

Neben einer Keynote von Prof. Dr. Ingrid Robeyns von der Utrecht University zum Thema „Resilienz als Fundament für Europas Renaissance“ präsentieren Prof. Dr. Nancy Landrum, Wirtschaftsexperte Thomas Schiffelmann (Munich Business School) und Dr. Lucas Scheliga ihre aktuelle Studie „Conditions for a Resilient Economy: Comparing Existing European Economic Models to Develop a New Sustainable Economic System Within Planetary Boundaries for the European Union“. Sie versuchen darin einen Postwachstumsrahmen für die EU zu skizzieren.

Bei einer anschließenden Diskussion zur Frage, wie mögliche Erfolge in der Wirtschaft in der Zukunft bewertet werden können und an welchen Maßstäben sich Erfolg messen lassen muss, nimmt neben anderen Expertinnen und Experten auch Sandrine Dixson-Declève vom Club of Rome teil. Die Expertinnen und Experten diskutieren dabei ob, warum und wie die aktuell noch immer priorisierte Ausrichtung am Bruttoinlandsprodukt abgelöst werden soll oder muss, um wirklich nachhaltiges Wirtschaften anzusteuern, das zugleich den Menschen hilft und die Natur schützt. An der Veranstaltung nimmt auch die Co-Vorsitzende der ÖDP, Kirsten Elisabeth Jäkel teil.

Zur Anmeldung, um an der Veranstaltung teilzunehmen geht es hier:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgB_RHymEoUl477CoxHC4bigl1liIPdBVSkDpgo-wGKwcwGg/viewform

Die Diskussion findet auf Englisch statt.