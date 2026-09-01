Itsperfect verkündet strategische Partnerschaft mit Armira für weiteres internationales Wachstum

Itsperfect (https://www.itsperfect.io/de), Marktführer für Enterprise-Resource-Planning-Software („ERP“) für Mode- und Lifestyleunternehmen in den Niederlanden mit Kunden in Deutschland, Belgien und Großbritannien, gibt den Start einer strategischen Partnerschaft mit Armira (https://www.armira.de/) bekannt. Armira ist eine führende europäische Investmentholding spezialisiert auf langfristige Partnerschaften mit gründer- und familiengeführten Hidden Champions. Gemeinsam mit Armira setzt Itsperfect nun das bisherige internationale Wachstum insbesondere in Deutschland fort.

Internationales Wachstum und stetig mehr Kunden für die Plattform von Itsperfect zu gewinnen, hatte für den Mitgründer Stefan Methorst stets oberste Priorität. Gemeinsam mit Armira ist Itsperfect nun sehr gut positioniert, um an das starke Wachstum der vergangenen Jahre anzuknüpfen – mit Deutschland weiterhin im Fokus für die Expansion.

Itsperfect und Armira: eine strategische Partnerschaft für weiteres Wachstum

Itsperfect mit Sitz in Baarn ist Marktführer in den Niederlanden für ERP-Software für Mode- und Lifestyleunternehmen mit Kunden in Deutschland, Belgien und Großbritannien. Seit der Gründung 2013 hat sich Itsperfect zur bevorzugten ERP-Software in der Modebranche entwickelt, auf der Kunden ihre gesamten Geschäftsprozesse – von der Produktentwicklung über Großhandel und Einzelhandel bis hin zur Logistik – auf einer einzigen, integrierten Plattform verwalten können. Die Partnerschaft ist der nächste Schritt in Itsperfects Wachstumsstrategie – dabei setzt das Unternehmen weiterhin auf organisches Wachstum, treibt die europaweite Internationalisierung voran und baut die Organisation entsprechend aus.

Stärkung der internationalen Präsenz, insbesondere in Deutschland

Für die Stärkung der internationalen Präsenz ist vor allem Deutschland zentral für das nächste Wachstums-Kapitel von Itsperfect: Der weitere Ausbau der Präsenz in einem Markt, in dem Itsperfect bereits erfolgreich Kundenbeziehungen aufgebaut hat, ist der wesentliche nächste Schritt. Dabei profitiert Itsperfect von der umfangreichen Erfahrung und dem breiten Netzwerk, das Armira in die Partnerschaft einbringt. Das Ziel: in Deutschland die gleiche marktführende Position wie in den Niederlanden zu erreichen.

Strategischer Ausblick

Auch künftig führt Stefan Methorst als Mitgründer und Geschäftsführer das Unternehmen – unterstützt durch das bestehende, erfahrene Team. Im Zentrum steht weiterhin der konsequente Fokus auf Produktinnovation und Kundenzufriedenheit, die Basis für den Erfolg von Itsperfect seit 2013.

Gemeinsame Werte und Expertise als Grundlage der Partnerschaft

Hinter Armira steht eine breite Investorenbasis aus Familien, Unternehmern und langfristigem unternehmerischem Kapital, die dieselben unternehmerischen Werte vertreten wie Itsperfect. Zudem bringt Armira auch umfangreiche Erfahrung in der Skalierung und Internationalisierung von gründergeführten Unternehmen mit – Expertise, von der Itsperfect beim Ausbau seiner Präsenz in Deutschland direkt profitiert.

Stefan, Mitgründer und Geschäftsführer von Itsperfect, erläutert:

„Deutschland ist einer unserer wichtigsten internationalen Märkte und wir arbeiten dort bereits erfolgreich mit Kunden zusammen. Mit Armira an unserer Seite sind wir jetzt sehr gut aufgestellt, um zu skalieren und Itsperfect als bevorzugte ERP-Plattform für Mode- und Lifestyle-Marken in Deutschland zu etablieren. Auch unsere gemeinsamen Werte – Vertrauen, langfristiges Denken und eine kompromisslose Kundenfokussierung – waren entscheidend bei der Wahl von Armira als Partner.“

Hinweise für die Redaktion:

Itsperfect (https://www.itsperfect.io/de)

Itsperfect ist Marktführer in den Niederlanden für ERP-Software für Mode- und Lifestyleunternehmen mit wachsender Präsenz in Deutschland, Belgien und Großbritannien. Das 2013 gegründete Unternehmen ermöglicht es Mode- und Lifestyle-Marken, ihre gesamten Geschäftsprozesse – von der Produktentwicklung über Großhandel und Einzelhandel bis hin zur Logistik – auf einer einzigen, integrierten Plattform zu verwalten, effizient zu arbeiten und in einer schnelllebigen Branche wettbewerbsfähig zu bleiben.

Armira (https://www.armira.de/)

Armira ist eine führende europäische Investmentholding, spezialisiert auf langfristige Partnerschaften mit gründer- und familiengeführten Hidden Champions. Armira verwaltet mehr als 5 Milliarden Euro und wird unterstützt von einer breiten Investorenbasis aus Familien, Unternehmern und langfristig orientierten Investoren. Armira stellt Kapital über den gesamten unternehmerischen Lebenszyklus hinweg bereit – von Minderheitsbeteiligungen im Wachstumsbereich bis hin zu Mehrheitsbeteiligungen.

Pressekontakt:

Itsperfect

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M: +31 (0)622415836

E: stefan@itsperfect.io

James Culverhouse (für Armira) Gründer & Head of Media Relations

M: +44 (0)7943 808 349

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