Kitzbühel stellt sich die Sinnfrage

Mit „Darf ich dich was fragen?“ begibt sich Kitzbühel Tourismus auf die Suche nach einer zeitgemäßen Definition von Luxus

Kitzbühel steht für vieles: für alpine Lebensqualität, Sport, Genuss – und nicht zuletzt für Luxus. Doch was bedeutet Luxus heute eigentlich? Ist es der Champagner auf der Terrasse, das exklusive Dinner, die große Bühne? Oder steckt längst etwas ganz anderes dahinter?

Kitzbühel gilt als Ort der Schönen und Reichen, als Bühne für High Society, exklusive Veranstaltungen und besondere Erlebnisse. Grund genug für Kitzbühel Tourismus, einmal genauer hinzusehen und eine Frage zu stellen, die zunächst vielleicht überraschend klingt: Was ist zeitgeistiger Luxus?

Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser schmunzelt bei der Luxus-Frage. „Luxus ist ein so großes Wort und doch so einfach und bodenständig. Luxus bedeutet für alle etwas anderes und genau das gilt es, herauszuarbeiten. Bereits mit dem Erfolgsmuster New Premium im Rahmen des 2021 initiierten Markenbildungsprozesses #wirsindKitzbühel haben wir uns schon ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt. Und das möchten wir nun auch zeigen.“

Neue Teaserkampagne

Mit der neuen Teaserkampagne lädt Kitzbühel dazu ein, über das Thema Luxus nachzudenken. Ohne zu viel zu verraten, nähert sich die Kampagne dem Begriff aus unterschiedlichen Perspektiven und stellt vermeintliche Gewissheiten auf den Prüfstand.

Denn vielleicht liegt Luxus nicht im Besitz. Vielleicht liegt er darin, wie gelebt wird, was erlebt wird und welche Momente als besonders wertvoll empfunden werden.

Aus diesen Fragen – und vor allem aus den daraus entstandenen Antworten – ist ein etwas anderer Imagefilm für Kitzbühel entstanden. Ein Film, der weniger erklärt und mehr beobachten lässt. Der nicht mit klassischen Luxusklischees arbeitet, sondern mit Momenten, Haltung und einem Augenzwinkern. Kitzbühel wird dabei nicht einfach gezeigt, sondern aus einer neuen Perspektive erzählt.

Pre-Screening in Wien

Am 09. September 2026 stellte Kitzbühel Tourismus den neuen Imagefilm das erste Mal über den Dächern von Wien vor. Die Reaktionen fielen dabei unterschiedlich aus – denn mit diesem Ergebnis hatte wohl niemand gerechnet.

Noch wird nicht zu viel verraten. Nur so viel: Luxus kann überraschend alltäglich sein. Und ein Butterbrot manchmal mehr wert als ein Menü mit acht Gängen. Oder auch nicht.

Die Auflösung folgt – am 10. Oktober 2026 um 10:10 Uhr.

Alle Informationen dazu finden Sie unter luxus.kitzbuehel.com (https://www.kitzbuehel.com/was-ist-luxus/)

Pressekontakt:

Kitzbühel Tourismus

Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MA

Telefon: +43 5356 66660 16

E-Mail: a.obermoser@kitzbuehel.com

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