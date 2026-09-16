Mehr PS im Pharma-Vertrieb: Portapatet stärkt Führungskräfte und Vertriebsteams im volatilen Gesundheitsmarkt

Bamberg/Lisberg, 16. September 2026 – Die Pharmaindustrie steht unter enormem Innovations-, Regulierungs- und Margendruck. Um in diesem dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu agieren, benötigen Vertriebsmannschaften und Führungskräfte weit mehr als reine Fachkompetenz. Die Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit präsentiert maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote, die speziell auf die Herausforderungen von Pharmaunternehmen ausgerichtet sind. Das Ziel: Authentische Kommunikation, psychologische Flexibilität und eine nachweislich höhere Vertriebseffizienz durch erlebnisorientiertes Lernen.

Herausforderungen im Pharmavertrieb: Vertrauen als Währung

Der Vertrieb in der Pharmaindustrie hat sich grundlegend gewandelt. Key Account Manager und Pharmaberater bewegen sich in einem hochkomplexen Ökosystem aus Ärzten, Einkäufern, Kliniken und Krankenkassen. Reine Produktpräsentationen reichen längst nicht mehr aus. Gefragt sind emotionale Intelligenz, Verhandlungsgeschick und die Fähigkeit, in Sekundenschnelle echtes Vertrauen aufzubauen.

Genau hier setzen die Trainingsprogramme von Portapatet an. Die Akademie, geleitet von Arite Schima und Dr. Ulrich Striebl, blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Fach- und Führungskräften zurück. „Gerade im Pharma-Vertrieb entscheiden Präsenz, Klarheit und eine präzise Körpersprache über den Erfolg eines Gesprächs. Unsere Trainings spiegeln das eigene Verhalten unbestechlich wider und schaffen sofortige Aha-Effekte“, erklärt Gründerin Arite Schima.

Der Erfolgsfaktor: Erlebnisorientiertes Training und #CoTrainerPferd

Eine Kernkompetenz von Portapatet ist das pferdegestützte Coaching. Als Fluchttiere reagieren Pferde unmittelbar, wertfrei und präzise auf die Körpersprache, die innere Haltung und die Entschlossenheit eines Menschen.

Für die Pharmaindustrie bietet dieser Ansatz messbare Vorteile:

* Vertriebsmannschaften lernen in Verhandlungsworkshops, wie sie auch unter Druck gelassen, klar und fokussiert bleiben. Sie verbessern ihre Empathie und Durchsetzungskraft in schwierigen Key-Account-Gesprächen.

* Führungskräfte (vom Teamleiter bis zum Top-Management) erfahren direkt, ob ihr Führungsstil auf Vertrauen oder Druck basiert und wie sie die Balance zwischen Entschlossenheit und Gelassenheit meistern.

* Teamentwicklung schweißt crossfunktionale Teams (z.B. Marketing, Medical Affairs und Sales) enger zusammen, um Silodenken aufzubrechen und die Markteinführung von Präparaten agiler zu gestalten.

Nachhaltigkeit statt theoretischer Frontalbeschallung

Pharmakonzerne investieren erhebliche Budgets in das Training ihrer Mitarbeiter, doch der Transfer in den Alltag scheitert oft an der Praxis. Die maßgeschneiderten Formate von Portapatet – die sowohl in Präsenz als auch im virtuellen Einzelcoaching stattfinden – garantieren durch das emotionale Erleben eine außergewöhnlich hohe Nachhaltigkeitsrate. Die Teilnehmer benötigen keinerlei Vorerfahrung mit Pferden, da alle Übungen ausschließlich vom Boden aus stattfinden.

Mit diesem praxisnahen Ansatz festigt die Akademie ihren Ruf als strategischer Partner für die Personalentwicklung in anspruchsvollen und stark regulierten Branchen.