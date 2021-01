Mobilität trifft Flexibilität: Convertible Portégé X30W-J von dynabook ab sofort verfügbar

Weltweit leichtestes 13,3 Zoll* Convertible mit Intel? Core CPU der 11. Generation in Deutschland erhältlichZertifiziert nach hohem Intel? Evo StandardNeues Design für komfortables Arbeiten auch im mobilen Office

Neuss,?19.?Januar 2021?? Die Dynabook Europe GmbH gibt heute die Verfügbarkeit des Business-Convertibles Portégé X30W-J in zwei Konfigurationsvarianten bekannt. Mit lediglich 989 Gramm Gewicht ist das Powerpaket das weltweit leichteste 13,3 (33,8 cm) Zoll* Convertible mit 10nm Quad-Core i5 beziehungsweise i7 Intel? Core Prozessoren der 11. Generation (28W). Schnelle SSDs (bis zu 512 GB**), ein umfangreiches Schnittstellenangebot sowie ein entspiegeltes IGZO FHD-Touchdisplay aus Corning? Gorilla? Glas mit einer Helligkeit von 460 NIT machen den 2-in-1-Portégé zum optimalen Arbeitsgerät mobiler Anwender. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden**, kurzen Boot- und Hochfahrzeiten sowie den leistungsstarken CPUs erfüllt der Neuzugang die Anforderungen der Intel? Evo-Klassifizierung. Beide Konfigurationen des Portégé X30W-J sind in Deutschland ab sofort zu folgenden Marktpreisen (inkl. MwSt.) erhältlich:

Portégé X30W-J-Serie

Portégé X30W-J-10H: ab 1.620 Euro

[Intel? Core i5-1135G7, 8 GB LPDDR4X, 256 GB M.2 PCIe SSD, Intel? Iris? Xe Graphics]

Portégé X30W-J-10F: ab 1.934 Euro

[Intel? Core i7-1165G7, 16 GB LPDDR4X, 512 GB M.2 PCIe SSD, Intel? Iris? Xe Graphics]

Vielseitigkeit und Komfort für den flexiblen Business-Alltag

Der Portégé X30W-J lässt sich sowohl als vollfunktionsfähiges Notebook als auch Tablet nutzen. Möglich macht dies ein 360 Grad-Scharnier, mit dem das Display mühelos umgeklappt wird. Das Gerät deaktiviert im Tablet-Modus automatisch die Tastatur, beispielsweise für handschriftliche Notizen auf dem Touchdisplay in einer Besprechung. Der optional erhältliche AES Stylus-Stift ermöglicht ein natürliches Schreiberlebnis wie auf Papier. Um den hohen Ansprüchen mobiler Mitarbeiter gerecht zu werden, bietet dynabook Premium-Qualität auch hinsichtlich Design und Haptik. Der schmale Displayrahmen maximiert die Bildschirmfläche, während das Magnesiumgehäuse und entspiegelte IGZO FHD-Touchdisplay aus Corning? Gorilla? Glas für Robustheit im abwechslungsreichen Berufsalltag sorgen. Das Präzisions-TouchPad, welches sich wie Glas anfühlt, ermöglicht ein komfortables und ergonomisches Nutzererlebnis.

Schnelligkeit und Leistung in der Premium-Klasse

Die beiden ultraleichten Konfigurationen des Portégé X30W-J bringen lediglich 989 Gramm auf die Waage. Auf Hochleistung müssen anspruchsvolle Business-Anwender dennoch nicht verzichten: Der Portégé X30W-J-10F verfügt über den neuen Intel? Core i7-1165G7 Prozessor der 11. Generation, wohingegen der Portégé X30W-J-10H einen Intel? Core i5-1135G7 aufweist ? jeweils als 28W Variante. Beide Varianten haben zudem ultraschnelle M.2 PCIe SSDs mit bis zu 512 GB** an Bord. Ein 16 GB großer LPDDR4X RAM Arbeitsspeicher sorgt beim Portégé X30W-J-10F für ausreichend Speicherplatz, um auch im mobilen Office mit mehreren Programmen gleichzeitig arbeiten zu können. Mit dem Portégé X30W-J-10H arbeiten Anwender mit 8 GB LPDDR4X RAM. In beiden Geräten ermöglicht die neue Intel? Iris? Xe Grafik eine exzellente Grafikleistung, wodurch sich selbst datenintensive Anwendungen, wie Bildbearbeitung, ohne Verzögerung nutzen lassen.

Produktivität ohne Unterbrechung

Nutzer müssen sich trotz der umfangreichen Ausstattung keine Gedanken um die Laufzeit ihres Notebooks machen, denn der Lithium-Ionen-Akku bietet bis zu 16 Stunden*** (modellabhängig) Strom. Wird nach einer Kaffeepause das Gerät wieder eingeschaltet, profitieren Anwender von einer schnellen und sicheren Anmeldung dank biometrischen Authentifizierungsmöglichkeiten. Dazu zählen beispielsweise die IR-Kamera und ein Fingerabdrucksensor. Mit der Instant On-Funktion wird außerdem die Boot-Zeit erheblich minimiert und das Convertible ist direkt einsatzbereit. Gerade für mobile Anwender, die am Tag an mehreren Orten arbeiten, stellen diese Merkmale eine Erleichterung dar.

Anschlussvielfalt für maximale Konnektivität

Morgens eine Präsentation über Beamer beim Kunden halten, nachmittags im Homeoffice den Bildschirm anschließen: Dank zahlreicher Schnittstellen benötigen Anwender des lediglich 17,9 mm hohen Convertibles keine zusätzlichen Adapter. Schnelle Datenübertragung, Anschluss von Peripheriegeräten als auch die Stromversorgung gelingen über zwei Thunderbolt 4-fähige USB Type-C-Anschlüsse. Für die Übertragung von Bild und Ton an Beamer und Co. ist ein HDMI?-Anschluss vorhanden. Über Bluetooth? 5.1 und den neuesten Intel? 802.11ax (Wi-Fi 6) Standard lassen sich auch kabellos hohe Übertragungsraten und Bandbreiten erzielen. Der microSD-Kartensteckplatz und ein USB 3.1 Type-A-Port runden die breite Auswahl an Anschlüssen ab. Über Video und Audio sind Anwender mit dem Convertible von dynabook stets verbunden: Harman Kardon?-Lautsprecher, das rauschunterdrückende Doppelmikrofon und eine 8 MP Weitwinkel-Kamera sind die Basis für produktive Videokonferenzen.

Garantiert robust

Sollte wider Erwarten innerhalb des ersten Jahres ab Kaufdatum ein Defekt auftreten, übernimmt dynabook im Rahmen der Reliability Guarantee nicht nur die Reparaturkosten des Gerätes, sondern erstattet darüber hinaus den gesamten Kaufpreis. Das bietet gerade Firmen, die einen großen Gerätepool verwalten, besondere Investitionssicherheit.

Weitere Informationen zum Portégé X30W-J von dynabook erhalten Sie unter https://de.dynabook.com/laptops/portege/portege-x30w/.

Facts & Figures: Portégé X30W-J-10F

Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-Bit

Prozessor: Intel? Core i7-1165G7 Prozessor der 11. Generation

Grafik: Intel? Iris? Xe

Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR4X RAM (4.266 MHz)

SSD: 512 GB M.2 PCIe

Konnektivität: Bluetooth? 5.1 Intel?, Dual Band Wireless LAN 802.11ax (Wi-Fi 6) Intel?, 2x USB 3.1 Type-C Gen 2 Thunderbolt 4-Anschluss für Datentransfer, Stromversorgung und Display Port, 2x HDMI?-out, 1x USB 3.1 (unterstützt USB Sleep-and-Charge), 1x microSD-Kartenslot, 1 Bildschirmsensorgerät

Display: entspiegeltes 13,3 Zoll (33,8 cm) Full-HD-Touchdisplay, Corning? Gorilla?-Glas, Auflösung: 1.920 x 1.080

Kamera: IR-Kamera mit Doppelmikrofon

Sound: Harman Kardon?-Stereolautsprecher

Tastatur: Rahmenlose Tastatur im Vollformat mit abgesetzten mattschwarzen Tasten und Hintergrundbeleuchtung

Akkulaufzeit: bis zu 13 Stunden 30 Minuten***

Abmessungen und Gewicht: 303,9 x 197,4 x 17,9 mm (B x H x T), ab 989 g

Farbe: Mystic Blue

Reliability Guarantee

UVP inkl. MwSt.: ab 1.934 Euro

Facts & Figures: Portégé X30W-J-10H

Prozessor: Intel? Core i5-1135G7 Prozessor der 11. Generation

Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X RAM (4.266 MHz)

SSD: 256 GB M.2 PCIe

Akkulaufzeit: bis zu 16 Stunden***

UVP inkl. MwSt.: ab 1.620 Euro

* Laut einer Erhebung der Dynabook Inc. 4.11.2020, basierend auf 13,3 Zoll (33,8 cm) Convertibles mit einem Intel? Core Prozessor der 11. Generation.

** Modellabhängig

*** Gemessen mit MobileMark 2014 mit Windows 10. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance.

??

Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.