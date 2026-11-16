Gegen den Trend der Branche: Warum Vollblutconsulting seit Jahren auf echte Praktiker statt reine Berater setzt

In einer Zeit, in der Unternehmensberatung häufig aus Workshops, Präsentationen und theoretischen Modellen besteht, setzt Vollblutconsulting auf einen Ansatz, der in der Branche nach wie vor ungewöhnlich ist: Menschen werden von Menschen beraten, die ihre Herausforderungen selbst erlebt haben.

Was heute vielerorts als innovativer Beratungsansatz vermarktet wird, gehört bei Vollblutconsulting bereits seit vielen Jahren zur Unternehmensphilosophie. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 2000 zurück, damals noch als Marketingagentur Idee & Concepts.

Heute begleitet das Unternehmen Existenzgründer, mittelständische Unternehmen, Städte, Regionen und Tourismusstandorte bei ihrer Entwicklung. Dabei setzt Vollblutconsulting konsequent auf Praxisnähe, Umsetzungskompetenz und den direkten Blick in die Realität seiner Kunden und aktive Mitarbeit und Umsetzung

Unter dem Leitsatz „Realität & Umsetzung statt Theorie“ arbeiten die Beraterinnen und Berater nicht nur am Schreibtisch oder im Vortragssaal, sondern direkt in den Unternehmen und an Projekten ihrer Auftraggeber. Herausforderungen sollen nicht aus der Distanz analysiert, sondern vor Ort verstanden werden.

Lernen von Menschen, die es selbst getan haben

VBC – Geschäftsführer Andreas Werft verfolgt dabei eine Überzeugung, die Ihn unter anderem durch internationale Erfahrungen selbst geprägt haben;

„Leben und Unternehmertum lernt man nicht aus Büchern. Man lernt es durch Erfahrungen, durch Erfolge, durch Rückschläge und vor allem durch Menschen, die diesen Weg bereits selbst gegangen sind. ähnlich wie beim Reiten, das man auch nicht durch das lesen von Büchern lernt, man muss sich schon aufs Pferd setzen um vom Reiten sprechen zu können.“

Diese Philosophie erinnert an Ausbildungs- und Hochschulmodelle verschiedener Länder, in denen ehemalige Führungskräfte, Unternehmer und aktive Praktiker die Fachkräfte und Unternehmer von morgen ausbilden. Wissen wird dort nicht ausschließlich vermittelt, sondern vorgelebt.

Genau diesen Gedanken hat Vollblutconsulting in den vergangenen Jahren systematisch ausgebaut. Seit 2023 wurde das bereits bestehende kleine Fachberaternetzwerk nochmals deutlich erweitert. Ziel ist es, Kunden nicht nur Zugang zu klassischen Unternehmensberatern zu verschaffen, sondern zu Menschen, die in ihren jeweiligen Branchen tatsächliche Verantwortung getragen haben.

Die richtige Beraterin, den richtigen Berater für die richtige Branche

Ein Beispiel dafür ist jetzt die aktuelle Erweiterung des Teams durch Jule Wojcicka als kompetente Fachberaterin für die Hotellerie und Gastronomie.

Mit ihrer Ausbildung im renommierten Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Stationen in der gehobenen Hotellerie und Gastronomie, Führungsverantwortung im Bereich Pâtisserie, Erfahrungen in der Produktentwicklung sowie ihrem Studium im Nachhaltigkeitsmanagement bringt sie genau die Mischung mit, die zum Beratungsverständnis von Vollblutconsulting passt.

Sie kennt die Branche nicht aus Fallstudien.

Sie kennt sie aus Frühschichten, Eröffnungsphasen, Personalmangel, Gästebeschwerden, Kostendruck, Qualitätsansprüchen und der täglichen Verantwortung gegenüber Gästen und Mitarbeitenden.

„Die wichtigsten Erkenntnisse entstehen selten im Besprechungsraum. Sie entstehen dort, wo Gäste ihre Erfahrungen machen und Mitarbeitende täglich Verantwortung übernehmen. Wer einen Betrieb wirklich weiterentwickeln und erfolgreich führen möchte, muss zuhören, beobachten und verstehen können. Gute Beratung beginnt für mich immer mit ehrlicher Kommunikation und echter Begegnung, so Andreas Werft.“

Genau deshalb sehen mittlerweile viele Kunden in der Zusammenarbeit mit Vollblutconsulting einen Unterschied zu klassischen Beratungsmodellen.

Vom Friseursalon bis zum Hotelbetrieb

Das Konzept von Vollblutconsulting lässt sich auf nahezu jede Branche übertragen.

Möchte beispielsweise eine Existenzgründerin einen Friseursalon eröffnen, stellt sich die Frage: Wer kann besser beraten?

Ein Unternehmensberater, der die Branche nur theoretisch kennt?

Oder eine erfahrene Friseurmeisterin beziehungsweise ein Friseurmeister, die selbst Mitarbeitende geführt, Kunden gewonnen, Termine geplant, Ware kalkuliert und wirtschaftliche Herausforderungen gemeistert haben?

Für Vollblutconsulting ist die Antwort klar.

Deshalb arbeitet das Unternehmen mit ausgewählten Fachleuten unterschiedlicher Branchen zusammen. Aktuell sind unter anderem Beratungs- und Coachingangebote durch beziehungsweise mit:

Friseurmeisterinnen und Friseurmeistern

Hotelfachleuten und Gastronomen

Tourismusfachleuten

Einzelhandelsexperten

Handwerksmeistern

Event- und Veranstaltungsprofis

Vertriebs- und Marketingpraktikern

Stadtmarketing- und Citymanagementexperten

Sport- und Vereinsmanagern

Unternehmern mit langjähriger Führungserfahrung

Dieses Vorgehen entspricht dem Grundverständnis des Unternehmens, dass Fachwissen und Lebenserfahrung gleichwertige Bestandteile erfolgreicher Beratung sind.

Die Zukunft der Beratung sitzt nicht im Seminarraum

Besonders deutlich wird dieser Ansatz in der Hotellerie und Gastronomie.

Während viele Beratungen zunächst Workshops organisieren und umfangreiche Präsentationen erstellen, verfolgt Vollblutconsulting nun gemeinsam mit Fachberaterinnen wie Jule Wojcicka einen anderen Weg:

Gespräche mit Gästen.

Beobachtungen im laufenden Betrieb.

Austausch mit Mitarbeitenden.

Direkte Eindrücke vor Ort.

Ehrliche Reflexionen über Stärken, Schwächen und Chancen.

Denn die Frage, warum ein Gast begeistert wiederkommt oder warum er dies nicht tut, lässt sich oftmals nicht in einer Präsentation beantworten. Die Antwort findet sich meist direkt dort, wo Gastfreundschaft tatsächlich erlebt wird: am Tisch, an der Rezeption, beim Frühstück oder im persönlichen Gespräch. Kommunikation mit Gästen ausdrücklich erwünscht so Werft.

Beratung als gelebte Verantwortung

Vollblutconsulting beschreibt sich selbst als mehr als ein klassisches Beratungsunternehmen. Das Unternehmen versteht sich als Begleiter bei Veränderungsprozessen und als Partner bei der Umsetzung. Genau diese Kombination aus Beratung und praktischer Begleitung hebt das Unternehmen von vielen Wettbewerbern ab.

Mit inzwischen über 40 Fachberaterinnen und Fachberatern, mehreren europäischen Standorten und einer Unternehmensgeschichte, deren Wurzeln bis ins Jahr 2000 damals noch mit Idee & Concepts zurückreichen, setzt Vollblutconsulting weiterhin auf einen Grundsatz, der heute aktueller erscheint denn je:

Menschen vertrauen Menschen, die ihre Wirklichkeit verstehen.

Oder anders formuliert:

Die besten Lösungen entstehen nicht auf einer PowerPoint-Folie. Sie entstehen dort, wo Menschen arbeiten, entscheiden, erleben und Verantwortung übernehmen und haben.

Vollblutconsulting geht neue, mutige Wege, aber auch sehr erfolgreiche !