Quivo übernimmt Fulfillment für MediaShop in Deutschland

Mit eigener Technologie und automatisierten Prozessen übernimmt Quivo die Lager- und Versandabwicklung für MediaShop by ONE Spot.

Wien/Frankfurt, am 23. September 2026: Der österreichische Technologie- und Fulfillment-Anbieter Quivo gewinnt mit MediaShop by ONE Spot einen neuen Großkunden. Im Zuge der operativen Neuaufstellung des bekannten Demonstrations-Commerce-Anbieters wird das bisherige Zentrallager von Augsburg an den Quivo-Standort bei Frankfurt am Main verlegt. Quivo übernimmt künftig die Lager- und Versandabwicklung und verbindet diese über seine selbst entwickelte Technologie mit den Systemen von MediaShop.

Für MediaShop ist die neue Logistik ein weiterer Schritt im laufenden Neustart des Unternehmens. Seit 1. Juni 2026 wird die Marke von der österreichischen ONE Spot GmbH weitergeführt. Allein im deutschen Einzel- und Großhandelsgeschäft erzielte MediaShop by ONE Spot von Juni bis August bereits mehr als vier Millionen Euro Umsatz. Im Endkundengeschäft gingen in diesem Zeitraum knapp 60.000 Bestellungen aus Deutschland ein. Im Zuge des Lagerwechsels werden in den kommenden Wochen rund 10.000 Paletten Ware nach Frankfurt verlagert.

Logistik muss kurzfristige Nachfragespitzen abfangen

Eine besondere Herausforderung im Geschäftsmodell von MediaShop sind stark schwankende Bestellvolumina. Produkte werden über TV, den eigenen Onlineshop und weitere digitale Kanäle vertrieben. Nach einer TV-Ausstrahlung kann die Nachfrage innerhalb kurzer Zeit deutlich steigen. Lager, IT und Versand müssen deshalb flexibel auf kurzfristige Peaks reagieren können.

„Bei MediaShop zeigt sich besonders deutlich, dass modernes Fulfillment weit mehr ist als Lagerfläche und Paketversand. Wenn innerhalb kurzer Zeit große Bestellmengen eingehen, müssen Technologie, Prozesse und Personal nahtlos zusammenspielen“, sagt Georg Weiß, Co-Founder und CEO von Quivo. „Unsere Plattform verbindet die unterschiedlichen Systeme und automatisiert große Teile der Bestellabwicklung. Gleichzeitig haben wir die Infrastruktur und die personellen Ressourcen, um auch kurzfristige Nachfragespitzen abzufangen. Genau für solche Wachstumsszenarien haben wir Quivo aufgebaut.“

Die selbst entwickelte Quivo-Plattform verbindet Warenwirtschaft, Lager und Versand und ermöglicht eine weitgehend automatisierte digitale Bestellabwicklung. Dadurch können Bestellungen unabhängig vom jeweiligen Vertriebskanal zentral verarbeitet und anschließend am Standort abgewickelt werden.

Deutschland spielt zentrale Rolle im Neustart von MediaShop

Deutschland ist für MediaShop der derzeit wichtigste Einzelmarkt. Rund die Hälfte des Gesamtumsatzes entfiel in den ersten drei Monaten nach dem Neustart auf das Deutschland-Geschäft. Gleichzeitig wurde die TV-Präsenz dort deutlich ausgebaut. Nach zwischenzeitlich nur drei Sendern im Frühjahr ist MediaShop inzwischen wieder auf zwölf deutschen TV-Sendern vertreten. International stieg die Zahl der Sender seit dem Neustart von 16 in zwei Ländern auf 50 in fünf Ländern.

Mit dieser wachsenden Reichweite steigen auch die Anforderungen an die operative Infrastruktur. MediaShop hatte deshalb bereits im Zuge der Neuaufstellung angekündigt, seine Logistik zu modernisieren und stärker zu automatisieren. Mit dem Wechsel zu Quivo wird dieser Schritt nun Realität.

„Wir haben MediaShop in sehr kurzer Zeit neu aufgestellt und sind wieder auf Kurs. Dafür brauchen wir eine Logistik, die nicht nur unser heutiges Bestellvolumen zuverlässig bewältigt, sondern auch mit uns wachsen kann“, sagt Christoph Bauer, Inhaber und Geschäftsführer von MediaShop by ONE Spot. „Mit Quivo haben wir einen Partner gefunden, der Technologie, operative Erfahrung und die notwendige Skalierbarkeit verbindet. Das ist für uns insbesondere in einem Geschäft entscheidend, in dem Nachfrage sehr kurzfristig entstehen kann.“

Quivo setzt auf internationale Skalierbarkeit

Quivo kombiniert eigene Fulfillment-Standorte mit einer selbst entwickelten Softwareplattform. Das Unternehmen unterstützt E-Commerce-Marken bei Lagerung, Bestellabwicklung, Versand und Retouren sowie beim Eintritt in neue Märkte. Neben Standorten in Europa betreibt Quivo Fulfillment-Infrastruktur in den USA und baut sein internationales Netzwerk laufend aus.

Für Quivo ist MediaShop auch aufgrund der Größe und Komplexität des Projekts ein wichtiger Neukunde. „MediaShop ist eine Marke mit hoher Bekanntheit und einem Geschäftsmodell, das enorme Anforderungen an Geschwindigkeit und Flexibilität stellt“, sagt Weiß. „Dass wir diese operative Neuaufstellung begleiten dürfen, ist für uns ein wichtiger nächster Schritt und zeigt, welche Größenordnung wir mit unserer Technologie und Infrastruktur abdecken können.“

Pressefotos stehen hier zum Download bereit.

Quivo E-Commerce Fulfillment Mehr über Quivo (https://quivo.co/)

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