Radsportbegeisterte erobern Kitzbühel

Zwei internationale Top-Veranstaltungen, neue Rekorde und drei Weltmeisterinnen aus Kitzbühel

Kitzbühel stand am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen des Radsports. Mit der 41. Rotary Rad-Weltmeisterschaft und dem 6. Kitzbüheler Radmarathon fanden gleich zwei hochkarätige Veranstaltungen in der Gamsstadt statt. Internationale TeilnehmerInnen, sportliche Höchstleistungen, ein neuer Teilnehmerrekord und drei Weltmeisterinnen aus Kitzbühel prägten ein außergewöhnliches Radsportwochenende.

Radsport ist in Kitzbühel nicht nur ein Eventthema, sondern Teil einer tief verankerten Outdoor-Kompetenz und der strategischen Entwicklung der Destination. „Wir freuen uns sehr, dass Kitzbühel innerhalb weniger Tage Gastgeber zweier solch renommierter Radsportveranstaltungen war. Unser Anspruch ist es, die Qualität unserer Angebote laufend weiterzuentwickeln. Veranstaltungen dieser Größenordnung machen diese Kompetenz auch international sichtbar. Unser herzlicher Dank und Glückwunsch gelten allen Sportlerinnen und Sportlern sowie den engagierten Veranstaltern“, so Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus.

Weltpremiere in Österreich: Die Rotary Rad-Weltmeisterschaft in Kitzbühel

Mit der 41. Rotary Rad-Weltmeisterschaft fand erstmals eine Ausgabe dieser internationalen Meisterschaft in Österreich statt. Vom 02. bis 06. September wurde Kitzbühel zum Treffpunkt der internationalen Rotary-Radsportfamilie. TeilnehmerInnen aus 14 Nationen reisten in die Gamsstadt – die weiteste Anreise führte aus Taiwan nach Tirol.

Neben dem sportlichen Wettbewerb standen der internationale Austausch und gemeinsame Erlebnisse im Mittelpunkt. Sportlich beschritt die Rotary Cycling Fellowship Austria in Kitzbühel neue Wege: Ein neuer Rennmodus mit unterschiedlichen Segmenten über 68 Kilometer mit flachem und bergauf führendem Einzelzeitfahren stieß auf positive Resonanz. Bereits beim Hill Climb auf das Kitzbüheler Horn wurden die „Queen & King of the Mountains“ ermittelt.

Die internationale Weltmeisterschaft wurde auch zu einem besonderen Erfolg für den Radsportstandort Kitzbühel mit drei heimischen rotarischen Weltmeisterinnen: Helene Stanger, Tochter des Initiators Raimund Stanger, Anne Götzendorfer sowie Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus.

1.800 StarterInnen: Kitzbüheler Radmarathon setzt neuen Rekord

Nur einen Tag später ging die Radsportwoche mit dem 6. Kitzbüheler Radmarathon in ihr nächstes Highlight über. Seit seiner Weltpremiere 2021 kennt die Entwicklung der Veranstaltung nur eine Richtung: bergauf.

Mit 1.800 StarterInnen erreichte die sechste Auflage einen neuen Teilnehmerrekord. Nachdem das Rennen im Vorjahr mit rund 1.500 TeilnehmerInnen erstmals ausverkauft war, wurde das Startkontingent für 2026 nochmals deutlich erhöht – mit enormer Nachfrage nach den zusätzlichen Plätzen.

In nur wenigen Jahren hat sich der Kitzbüheler Radmarathon einen ausgezeichneten Ruf in der internationalen Radsportszene erarbeitet. Herzstück ist die selektive und spektakuläre Strecke über 216 Kilometer und 4.600 Höhenmeter durch Tirol und die angrenzenden Alpenregionen. Das Grande Finale wartet am Ende: das Kitzbüheler Horn. Österreichs steilster Radberg verlangt den TeilnehmerInnen nach mehr als 200 Kilometern noch einmal alles ab. Auf rund zehn Kilometern führen Steigungen von bis zu 22 Prozent und rund 900 Höhenmeter hinauf zum Alpenhaus.

Radsport als strategisches Erfolgsmuster in Kitzbühel

Die beiden Großveranstaltungen sind zugleich Ausdruck einer Radsportkompetenz, die in Kitzbühel weit über einzelne Eventtage hinausgeht. Die Region verfügt mit dem Kitzbüheler Horn über Österreichs steilsten Radberg und einen der bekanntesten Anstiege der internationalen Radsportszene. Die Panoramastraße gilt mit ihren extremen Steigungen als legendäre Herausforderung für RennradfahrerInnen.

Darüber hinaus bietet Kitzbühel ein vielfältiges Angebot für Rennrad, Mountainbike und Gravelbike sowie zahlreiche Bike Trails für unterschiedliche Ansprüche. Mehr als 1.000 Kilometer an Radtouren führen durch Täler, über Pässe und zu alpinen Anstiegen und eröffnen vielfältige Möglichkeiten für Training und sportliche Ausfahrten.

Die Bedeutung des Radsports ist dabei Teil des Markenbildungsprozesses. Im Rahmen des Erfolgsmusters Outdoor Active positioniert sich Kitzbühel als vielseitige Outdoor-Destination, in der Bewegung, Naturerlebnis und sportliche Aktivität ganzjährig zusammenspielen. Bike, Wandern und weitere Outdoor-Erlebnisse werden dabei zunehmend vernetzt und als gemeinsames Markenerlebnis gedacht.

Um das Angebot gezielt weiterzuentwickeln und bestehende Aktivitäten besser abzustimmen, wurde zudem eine eigene Bike ARGE gegründet. Kitzbühel Tourismus arbeitet dabei gemeinsam mit der Bergbahn AG Kitzbühel und dem Tourismusverband Kitzbüheler Alpen – Brixental an der Weiterentwicklung und Bündelung der Angebote im Bike- und Radsportbereich.

Bilder finden Sie unter

https://medien.kitzbuehel.com/share/17887849424vNBrR3NA9KXnq/media

Informationen zur Destination Kitzbühel finden Sie unter kitzbuehel.com

Pressekontakt:

Kitzbühel Tourismus

Mag. (FH) Anna Lena Obermoser, MA

Telefon: +43 5356 66660 16

E-Mail: a.obermoser@kitzbuehel.com

Website: presse.kitzbuehel.com

Original-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuell