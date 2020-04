Unternehmenskrisen meistern – Ratgeber zur professionellen Krisenbewältigung

Das Buch “Unternehmenskrisen meistern: Wie man Struktur schafft, Chancen nutzt und blinden Aktionismus vermeidet.” von Holger Zimmermann richtet sich an alle unternehmerisch denkenden Menschen, die sich und ihr Unternehmen aktiv aus der Krise führen wollen. Krisenbewältigung gelingt laut Zimmermann vor allem auf der Kundenseite. Während viele Unternehmen nur auf die Kosten blicken, rät der Autor zu einer ganzheitlichen Betrachtung. In vielen Krisen ändern sich Bedarfe. Wer die neuen Bedarfe früh erkennt und für sich nutzt, kann sich aus eigener Kraft aus der Krise ziehen. Damit das gelingt, braucht es eine strukturierte Vorgehensweise und einen offenen Blick für Chancen, die sich in diesen besonderen Situationen auftun. Diese Vorgehensweise, in den unterschiedlichsten Krisensituationen bewährt und über Jahre weiterentwickelt, stellt Holger Zimmermann in seinem fundierten Sachbuch vor, damit auch Sie in Unternehmenskrisen von diesem Wissen profitieren können und Ihr Unternehmen aus der Krise lenken können.

“Unternehmenskrisen meistern” liefert ideenreiche Impulse und gibt praktische Handlungsempfehlungen für einen souveränen Weg aus der Krise. Wer die in Holger Zimmermanns Leitfaden vorgestellten Werkzeuge noch individueller auf sein eigenes Unternehmen ausrichten möchte, kann online auf projektmensch.com an Webinaren und Workshops des Autors teilnehmen. Darin nehmen Zimmermann und sein Team gemeinsam mit Ihnen die aktuelle Situation Ihres Unternehmens unter die Lupe und erarbeiten passende “Raus aus der Krise”-Maßnahmen.

"Unternehmenskrisen meistern" von Holger Zimmermann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04923-9 zu bestellen.

