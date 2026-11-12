Whistleblower erwarten einen Dialog: Fast die Hälfte prüft den Status ihrer Meldung

Amsterdam, 12. November 2026 – SpeakUp, Anbieter einer globalen KI-gestützten Ethik- und Compliance-Plattform, hat heute seinen Bericht „Der Stand der Speak-up-Kultur“ veröffentlicht, einen weltweiten Benchmark dazu, wie Menschen Missstände am Arbeitsplatz melden und wie Unternehmen darauf reagieren. Laut der Auswertung von 41.170 vertraulichen Meldungen loggt sich fast die Hälfte der Hinweisgebenden (45,8 %) später erneut in den Meldekanal ein, um die Antwort zu lesen.

„Überall stehen Arbeitgeber vor derselben Herausforderung: Sie müssen Mitarbeitern eine sichere Möglichkeit bieten, Bedenken zu äußern, und ihnen zeigen, dass Meldungen auch konkrete Reaktionen auslösen“, so Tim Morss, CEO von SpeakUp. „Fast die Hälfte der Hinweisgeber kehrt zur Compliance-Plattform zurück, um zu erfahren, was aus ihrer Meldung geworden ist. Sie warten auf eine Antwort. Das funktioniert nur, wenn die Technologie den Austausch erleichtert. Über SpeakUp beispielsweise können Hinweisgeber ihren Fall verfolgen und mit dem Unternehmen kommunizieren, auch wenn sie anonym bleiben. Dieser fortlaufende Dialog schafft das Vertrauen, das Mitarbeiter brauchen, um sich auch künftig zu Wort zu melden.“

Weltweit betrifft mehr als die Hälfte der kategorisierten Meldungen den Arbeitsplatz

Mehr als die Hälfte der kategorisierten Meldungen (51,8 %) betraf den Umgang mit Menschen am Arbeitsplatz, darunter Belästigung, Arbeitspraktiken, Machtmissbrauch und Diskriminierung. Belästigung und Mobbing waren mit 22,3 % die häufigsten Themen; finanzielle Verfehlungen machten 13,2 % aus.

Weitere Ergebnisse:

• Fast die Hälfte der Hinweisgeber verfolgt ihren Fall weiter. 45,8 % haben sich erneut in die Plattform eingeloggt und die Rückmeldung des Unternehmens gelesen. Hinweisgeber in Europa lasen die Antwort des Unternehmens häufiger als Hinweisgeber in Nordamerika (55,2 % gegenüber 41,8 %).

• Anonymität ist die bevorzugte Option. Knapp zwei Drittel (63,6 %) der Meldungen mit erfasster Identitätspräferenz wurden anonym eingereicht. Angaben zur Identitätspräferenz lagen bei 49,4 % der Meldungen vor.

• Unternehmen erhielten 0,88 Meldungen pro 100 Beschäftigte per Jahr. Gezählt wurden dabei Meldungen per SpeakUp einschließlich Hinweisen von Dritten.

• 46,2 % der abgeschlossenen Fälle mit eindeutigem Ergebnis wurden als begründet eingestuft.

„Der Anteil begründeter Fälle unterscheidet sich je nach Region und je nachdem, wie Untersuchungen geführt und dokumentiert werden“, erklärt Morss. „Technologie wird hier künftig eine immer größere Rolle spielen. Sie hilft Ermittlern, Beweise zu sammeln, lückenlos zu dokumentieren und zu einer fundierten Bewertung zu gelangen. Dadurch enden mehr Fälle mit einem klaren Ergebnis, statt Fragen offen zu lassen. Genau dafür haben wir SpeakUp Investigate entwickelt, das wir am 19. November launchen werden.“

Melderaten unterscheiden sich je nach Branche um fast das Zehnfache

Global verzeichneten professionelle und unternehmensnahe Dienstleistungsanbieter 2,19 Meldungen pro 100 Beschäftigte, fast zehnmal so viele wie Telekommunikations- und Medienunternehmen (0,22). Auch die gemeldeten Themen unterschieden sich. Im Bereich Transport und Logistik betrafen 37,8 % der kategorisierten Meldungen Belästigungen; in der Finanzdienstleistungsbranche lagen Arbeitspraktiken mit 31,5 % vorne.

Ob Hinweisgeber die Antwort lesen, hing jeweils stärker von der Branche ab als von der Unternehmensgröße. Im Bereich Immobilien und Bau lasen Hinweisgeber eine Antwort am häufigsten (53,0 %), bei professionellen und unternehmensnahen Dienstleistern waren es nur 31,3 %.

Kleinere Organisationen erhalten fast viermal so viele Meldungen

Organisationen mit weniger als 1.000 Beschäftigten erhielten 2,84 Meldungen pro 100 Beschäftigte, Organisationen mit 10.000 oder mehr Beschäftigten 0,73 Meldungen. Diese Zahlen beziehen sich nur auf Meldungen in der SpeakUp-Plattform und lassen keinen Rückschluss darauf zu, ob es in kleineren Organisationen mehr Fehlverhalten gibt.

Über den Bericht

Für seinen Benchmark-Bericht hat SpeakUp 41.170 vertrauliche Meldungen ausgewertet, die zwischen dem 1. Juli 2025 und dem 30. Juni 2026 von Beschäftigten und Dritten bei 528 Organisationen über die Plattform eingereicht wurden. Die Meldungen stammen aus Nordamerika, Europa, Lateinamerika und der Karibik, dem Nahen Osten und Afrika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum. Der Datensatz umfasst zehn Branchengruppen: Telekommunikation und Medien, Finanzdienstleistungen, Industrie, Fertigung und Engineering, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Transport und Logistik, Energie, Versorgung, Bergbau und Umwelt, Konsumgüter, Handel und Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Life Sciences, professionelle und unternehmensnahe Dienstleistungen sowie Immobilien und Bau.

Der vollständige Report steht kostenlos zum Download bereit.

Hinweis für die Redaktion:

Alle Zahlen basieren auf Aktivitäten auf der SpeakUp-Plattform, nicht auf Umfragen. SpeakUp nutzt ausschließlich strukturierte Daten (wie Kategorien, Zeitstempel und Einstellungen) und liest niemals den Inhalt von Meldungen. Testeinreichungen und Duplikate wurden bereinigt und alle Identitäten von Unternehmen, Fällen und Hinweisgebenden wurden vor der Analyse entfernt. Die zentralen Kennzahlen beziehen sich auf alle Meldungen insgesamt, nicht auf den Median über einzelne Organisationen. Sie lassen sich daher nicht direkt mit Benchmarks vergleichen, die mit Medianen arbeiten. Segmente mit weniger als 100 Meldungen wurden nicht ausgewiesen.