XcanMow Mix 2000 Mähroboter feiert Europapremiere auf der IFA Berlin 2026 / LiDAR und Kamerasicht statt Begrenzungskabel und RTK-Antenne – Stand CCBB-154, 4.–8. September

Xcanbot präsentiert auf der IFA Berlin 2026 am Stand CCBB-154 zwei Geräte: den Mähroboter XcanMow Mix 2000 (https://youtu.be/8Kyr4XPRM4o), der hier seine Europapremiere feiert, sowie den Mobilitätsroboter Mate X mit Sitz (https://youtu.be/5Vf465AC454) . Vom 4. bis 8. September finden täglich Vorführungen auf dem Messegelände Berlin statt.

Probleme bei Mährobotern treten selten auf offenen Rasenflächen auf. Schwieriger sind schmale Durchgänge neben dem Haus, Bereiche unter Bäumen ohne Satellitenempfang oder Vorgärten, die das Gerät nicht erreichen kann. Kabelgeführte Mähroboter benötigen ein rund um das gesamte Grundstück verlegtes Begrenzungskabel. RTK-Mähroboter können unter Baumkronen und in Wandnähe ihre Positionsbestimmung verlieren.

Der Mix 2000 kommt ohne beides aus. Sein XcanSense-System kombiniert LiDAR mit Kamerasicht und kartiert den Garten beim ersten Einsatz automatisch – ohne Kabel, Antenne, Basisstation oder manuelles Ablaufen der Grundstücksgrenzen. Dabei erreicht er auch im Schatten, entlang von Wänden und bei Dunkelheit eine Positionierungsgenauigkeit von rund 2 cm.

Er fährt durch Durchgänge ab 55 cm Breite, bewältigt Steigungen bis 25 Grad, überwindet Hindernisse bis 5 cm und bearbeitet Flächen von bis zu 2.000 m² mit einer Leistung von rund 180 m² pro Stunde. Die Schnitthöhe ist von 30 bis 60 mm einstellbar. Mit einem Geräuschpegel von 61 dB, einem Gehäuse nach Schutzart IPX6 sowie 4G, GPS, Regensensor, austauschbarem Akku und Mehrzonen-Kartierung gehört die wesentliche Ausstattung zum Standard.

„Jeder Mähroboter wird auf derselben ebenen, offenen Rasenfläche beworben“, sagte Zhanbin Li, Gründer und CEO von Xcanbot. „Wir haben den Mix 2000 für Gärten mit schmalem Tor, Hanglage und einem großen Baum entwickelt. Genau so sehen die meisten Gärten aus.“

Auch der Mate X wird am Stand präsentiert: ein Mobilitätsroboter mit Sitz für Endverbraucher, der selbstständig zu einem ausgewählten Ziel fährt und dabei den Bereich 180 Grad vor sich überwacht. Anschließend wird er auf der REHACARE International 2026 in Düsseldorf vom 23. bis 26. September am Stand 1A57-3 präsentiert.

Der Mix 2000 startet noch in diesem Jahr auf Kickstarter. Unter launch.xcanmow.com können sich Interessierte für eine Benachrichtigung zum Verkaufsstart und einen Frühbucherrabatt registrieren.

Mate X — Product Video

https://youtu.be/5Vf465AC454

Mix 2000 — Product Video

https://youtu.be/8Kyr4XPRM4o

Über Xcanbot

Xcanbot entwickelt Consumer-Robotik für den Alltag, darunter den intelligenten Mobilitätsroboter Mate X und den Mähroboter XcanMow Mix 2000.

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