Zeit kann man nicht sparen: Warum die entscheidende Frage lautet, wofür wir sie einsetzen

Essen, September 2026 – Zeit sparen. Diese Formulierung gehört ganz selbstverständlich zu unserem Alltag.

Wir sparen Zeit durch digitale Prozesse, schnellere Kommunikation, Automatisierung und inzwischen zunehmend durch Künstliche Intelligenz.

Doch Guido Wieprecht, Keynote Speaker, Autor und Entwickler des Konzepts ZEITRENDITE®, hält schon den Begriff für problematisch.

Denn Geld, das gespart wird, kann auf einem Konto liegen und später ausgegeben werden.

Bei Zeit funktioniert das nicht.

„Wenn ich heute eine Stunde spare, besitze ich morgen keine 25 Stunden. Die Stunde wird in jedem Fall verwendet. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob wir Zeit sparen, sondern wofür wir sie einsetzen“, sagt Wieprecht.

Genau an diesem Punkt beginnt der Gedanke der ZEITRENDITE®.

Wie bei einer finanziellen Investition wird nicht nur betrachtet, was eingesetzt wird, sondern was daraus entsteht.

Eine Stunde kann in ein Meeting investiert werden. In Weiterbildung. In einen Kunden. In die Entwicklung einer Idee. In Sport. In ein Gespräch mit der Familie. Oder schlicht in Erholung.

In allen Fällen beträgt der Einsatz exakt 60 Minuten.

Der Ertrag kann jedoch vollkommen unterschiedlich sein.

Damit unterscheidet sich ZEITRENDITE® vom klassischen Verständnis des Zeitmanagements.

Die zentrale Frage lautet nicht:

„Wie bekomme ich noch mehr Aufgaben in meinen Tag?“

Sondern:

„Welche Aufgaben verdienen überhaupt meine Zeit?“

Gerade in einer Arbeitswelt, in der digitale Werkzeuge und Künstliche Intelligenz immer mehr Prozesse beschleunigen können, gewinnt diese Frage an Bedeutung.

Denn höhere Geschwindigkeit löst nicht automatisch das Problem überfüllter Kalender.

Wer eine Aufgabe durch KI statt in 60 Minuten in zehn Minuten erledigt und die gewonnenen 50 Minuten unmittelbar mit weiteren Routineaufgaben füllt, hat seine Effizienz erhöht.

Ob dadurch auch seine Zeitrendite gestiegen ist, steht auf einem anderen Blatt.

Für Unternehmen lässt sich derselbe Gedanke übertragen.

Arbeitszeit ist nicht nur ein Kostenfaktor. Sie ist eine Investition. Unternehmen investieren jeden Tag tausende Arbeitsstunden ihrer Beschäftigten.

Interessant ist deshalb nicht nur, wie viele Stunden gearbeitet wurden, sondern welchen Wert diese Stunden geschaffen haben.

Wieprecht sieht darin auch eine Führungsaufgabe.

Welche Meetings sind wirklich notwendig? Welche Entscheidungen werden unnötig vertagt? Wo verhindern Bürokratie und Gewohnheiten produktive Arbeit? Und wo lohnt es sich bewusst, Zeit in Weiterbildung, Kreativität oder persönliche Gespräche zu investieren?

ZEITRENDITE® soll dabei kein neues System sein, mit dem jede Minute des Lebens optimiert wird.

Im Gegenteil.

Auch eine Stunde ohne messbares wirtschaftliches Ergebnis kann eine ausgezeichnete Zeitrendite besitzen – wenn sie beispielsweise Gesundheit, Beziehungen, Erholung oder Lebensqualität verbessert.

Denn am Ende besitzt jeder Mensch eine Ressource, die weder vermehrt noch zurückgekauft werden kann:

seine Lebenszeit.

Vielleicht sollten wir deshalb weniger darüber nachdenken, wie wir Zeit sparen können.

Und häufiger darüber, was wir aus ihr machen wollen.