Andrew Moore ist neuer CFO der Paladino Insurtech AG

Zürich, 12. August 2020 ? Andrew Moore löst Cándido Romero, der die Position interimsmässig innehatte, als Chief Financial Officer der Paladino Insurtech AG ab. Moore ist Schweizer und britischer Staatsbürger, arbeitete sowohl in London als auch in Zürich und verfügt über jahrzehnte-lange Erfahrung in den Bereichen Finance und Vertrieb. In der Vergangenheit war Moore für die Credit Suisse tätig und bereits mehrfach Mitglied der Geschäftsleitung von Start-ups und börsennotierten Gesellschaften, unter anderem als CFO der LifeWatch AG, die von einem US-amerikanischen Wettbewerber übernommen wurde.

Andrew Moore hält einen Bachelor of Science in Statistik und operationeller Forschung der Universität Leeds und ist qualifizierter Wirtschaftsprüfer (FCA) und Steuerberater (CTA) sowie zertifizierter European Financial Analyst (CEFA). Darüber hinaus besitzt Moore ein Zertifikat in Corporate Governance der Wirtschaftshochschule INSEAD.

Andrew Moore wird künftig gemeinsam mit CEO Roman Hofmann das weitere Wachstum von Paladino Insurtech vorantreiben und im Zuge dessen anstehende Finanzierungsrunden unterstützen.

?Ich glaube an die Zukunft von ?Contextual Insurances?. Paladino hat hierfür eine einzigartige Technologieplattform. Gerade für Banken ergeben sich durch digitale Bancassurance völlig neue Möglichkeiten?, so Moore, der vom grossen Potenzial von Paladino überzeugt ist.

Paladino gehört zu den ersten Anbietern für sogenannte ?Contextual Insurances?. Damit sind laut CEO Roman Hofmann Versicherungslösungen gemeint, die sich den unterschiedlichsten Lebens-situationen von Kunden individuell anpassen können.

?Wir freuen uns sehr, mit Andrew einen hochqualifizierten Finanzexperten gewonnen zu haben, der unser Team und unser Unternehmen noch schlagkräftiger machen wird?, so Christoph Lieber, Vorsitzender des Verwaltungsrates.