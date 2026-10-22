304.557 Besucher:innen genossen Fotokunst in der Welterbestadt Baden

SO BRITISH!

Am 12. Oktober 2026 ging die neunte Ausgabe des Festival La Gacilly-Baden Photo zu Ende. Die Bilderzählungen der weltbesten Fotografinnen und Fotografen haben dem Festival erneut große Aufmerksamkeit beschert: 304.557 Besucherinnen und Besucher genossen Fotokunst und Gartenkunst in der Welterbestadt Baden bei Wien. Damit ist das Festival nicht nur die größte französisch-österreichische Kulturveranstaltung, sondern in Kooperation mit den Ausstellungspartnern La Gacilly in der Bretagne, der Garten Tulln und dem Monat der Fotografie in Bratislava die mit Abstand größte Fotoau #sstellung Europas.

304.557 Besucherinnen und Besucher | 1570 Fotografien, 38 Ausstellungen | 72 Artist Talks, Workshops und Portfolioreviews | 59 Kunst vermittelnde Führungen | 7,6 Million Euro wirtschaftliche Wertschöpfung | 812 Berichte im TV, Radio, Printmedien und Social Media

Den ausführlichen Pressetext finden Sie hier… (https://festival-lagacilly-baden.photo/news-de/das-fotofestival-des-jahres-festival-la-gacilly-baden-photo-2026.html)

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Foto Festival Baden

Lois Lammerhuber

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