**PRESSEMITTEILUNG**

Der Interim Manager™: Neues 48-seitiges Fachmagazin über Restrukturierung, Liquiditätsmanagement und Unternehmensführung veröffentlicht

Ausgabe 01/2026 mit dem Schwerpunktthema „Unternehmen unter Druck“ behandelt 13-Wochen-Liquiditätsplanung, Working Capital, Turnaround, Interim Management und den wirtschaftlichen Einsatz künstlicher Intelligenz.**

Mit „Der Interim Manager™“ hat der Interim Executive und Fachautor Marco Behnke eine neue Fachpublikation für Interim Management, Restrukturierung und operative Unternehmensführung veröffentlicht. Die erste Ausgabe 01/2026 umfasst 48 Seiten und trägt das Schwerpunktthema „Unternehmen unter Druck“. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum Liquidität, Führung und konsequente Umsetzung darüber entscheiden können, ob wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen ihre Handlungsfähigkeit erhalten und eine Restrukturierung erfolgreich gestalten.

Das eigenständig herausgegebene Fachmagazin richtet sich an Geschäftsführer, CFOs, COOs, CEOs, Gesellschafter, Aufsichtsräte, Beiräte, Investoren, Restrukturierungsverantwortliche und professionelle Interim Manager. Es verbindet wirtschaftliche Analysen mit praktischen Managementfragen und konkreten Entscheidungshilfen.

Die digitale Ausgabe ist über epubli und im gesamten Onlinehandel unter der ISBN 978-3-565787-14-2 erhältlich.

Unternehmenskrisen entstehen nicht allein durch fehlende Liquidität

Die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens lässt sich nicht ausschließlich an Umsatzentwicklung, Ergebnis oder bilanziellen Kennzahlen beurteilen. Entscheidend ist auch, ob die Unternehmensführung finanzielle Risiken frühzeitig erkennt, die tatsächliche Zahlungsfähigkeit beurteilen kann und notwendige Gegenmaßnahmen rechtzeitig einleitet.

Das Fachmagazin untersucht deshalb die Zusammenhänge zwischen Liquiditätssteuerung, Working Capital, Finanzierung, operativer Leistungsfähigkeit und Managementverantwortung.

Dabei werden nicht nur die Symptome wirtschaftlicher Fehlentwicklungen betrachtet. Im Mittelpunkt stehen Ursachen, wirtschaftliche Folgen, realistische Handlungsoptionen und die Frage, wie beschlossene Maßnahmen im Unternehmen tatsächlich umgesetzt werden.

13-Wochen-Liquiditätsplanung und Working Capital als zentrale Führungsinstrumente

Ein Schwerpunkt der ersten Ausgabe liegt auf dem praktischen Liquiditätsmanagement.

Die rollierende 13-Wochen-Liquiditätsplanung ermöglicht eine strukturierte Betrachtung erwarteter Einzahlungen, fälliger Auszahlungen und möglicher Finanzierungslücken. Sie kann der Geschäftsführung helfen, kurzfristige Risiken zu erkennen, Prioritäten festzulegen und Entscheidungen auf einer nachvollziehbaren Datenbasis zu treffen.

Das Fachmagazin beschäftigt sich außerdem mit der Optimierung des Working Capital. Forderungen, Vorräte und Lieferantenverbindlichkeiten beeinflussen die Kapitalbindung und damit den finanziellen Handlungsspielraum eines Unternehmens.

Entscheidend ist dabei nicht die isolierte Verbesserung einzelner Kennzahlen, sondern ihre wirtschaftlich sinnvolle Abstimmung mit den Anforderungen des operativen Geschäfts.

Die Beiträge betrachten diese Instrumente aus der Perspektive verantwortlicher Unternehmensführung und verbinden finanzwirtschaftliche Grundlagen mit konkreten Handlungsmöglichkeiten.

## Restrukturierung benötigt mehr als Konzepte und Maßnahmenlisten

Ein weiterer Themenbereich ist die operative Restrukturierung.

Unternehmen können über umfangreiche Analysen, Maßnahmenprogramme und Berichte verfügen, ohne dass sich ihre wirtschaftliche Lage nachhaltig verbessert. Ursachen können unklare Entscheidungsrechte, fehlende Verantwortlichkeiten, unzureichende Umsetzungskapazitäten und mangelnde Erfolgskontrollen sein.

Das Fachmagazin untersucht, wie sich Finanzsteuerung und operative Restrukturierung miteinander verbinden lassen.

Dabei spielen Fragen der Führung, der Priorisierung, der Kostenstruktur, der organisatorischen Leistungsfähigkeit und der Umsetzungsgeschwindigkeit eine zentrale Rolle.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Unterschied zwischen der Entwicklung eines Restrukturierungskonzepts und der tatsächlichen Übernahme von Verantwortung für dessen Umsetzung.

Interim Management: Führung auf Zeit unter wirtschaftlichem Druck

Das Fachmagazin widmet sich außerdem dem professionellen Interim Management.

Kurzfristige Managementvakanzen, wirtschaftliche Krisen, Transformationsprojekte und Restrukturierungen können zusätzliche Führungskompetenz erforderlich machen. Ein erfahrener Interim CFO, COO oder CEO kann in solchen Situationen zeitlich begrenzt operative Verantwortung übernehmen.

Die Wirksamkeit eines solchen Mandats hängt jedoch nicht allein von der fachlichen Qualifikation des eingesetzten Managers ab.

Entscheidend sind ein klar definierter Auftrag, geeignete Entscheidungsbefugnisse, transparente Verantwortlichkeiten und überprüfbare wirtschaftliche Ziele.

Das Fachmagazin behandelt Interim Management deshalb nicht ausschließlich als Personal- oder Besetzungsfrage, sondern als Instrument operativer Unternehmensführung.

Künstliche Intelligenz und Finance Transformation im wirtschaftlichen Zusammenhang

Die Ausgabe 01/2026 greift auch die Digitalisierung kaufmännischer Prozesse und den Einsatz künstlicher Intelligenz auf.

Im Mittelpunkt stehen konkrete wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten, die Qualität von Managementinformationen sowie die Auswirkungen auf Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse.

Künstliche Intelligenz kann die Aufbereitung und Analyse von Informationen unterstützen. Sie ersetzt jedoch weder die Verantwortung der Unternehmensführung noch die fachliche Beurteilung wirtschaftlicher Risiken.

Das Fachmagazin betrachtet technologische Veränderungen deshalb unter den Gesichtspunkten Nutzen, Datenqualität, Kosten, organisatorischer Voraussetzungen und praktischer Umsetzbarkeit.

Fachliche Perspektiven und internationale Managerporträts

Neben wirtschaftlichen Fachartikeln enthält die erste Ausgabe ein internationales Managerporträt sowie praxisorientierte Entscheidungshilfen.

Damit verbindet „Der Interim Manager™“ die fachliche Analyse betriebswirtschaftlicher Probleme mit der Perspektive von Führungskräften, die in unterschiedlichen Unternehmenssituationen Verantwortung übernehmen.

Die Publikation soll sowohl erfahrenen Interim Managern als auch Auftraggebern ermöglichen, operative Führungsaufgaben, Erwartungen an Managementmandate und wirtschaftliche Handlungsoptionen besser einzuordnen.

Marco Behnke verbindet Interim Management und Fachpublizistik

Herausgeber Marco Behnke ist seit mehr als 30 Jahren im Interim Management tätig und hat nach eigenen Angaben über 100 Mandate übernommen.

Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Übernahme operativer Führungsverantwortung als Interim CFO, COO und CEO sowie in Restrukturierung, Turnaround, Liquiditätsmanagement, Finance, Rechnungswesen und Unternehmenssteuerung.

Die berufliche Erfahrung aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmenssituationen bildet einen wesentlichen Hintergrund seiner fachpublizistischen Arbeit.

Mit „Der Interim Manager™“ erweitert Behnke seine Veröffentlichungen um ein eigenständiges Fachmagazin, das sich gezielt mit den Herausforderungen wirtschaftlich verantwortlicher Unternehmensführung auseinandersetzt.

Fachmagazin digital veröffentlicht und über ISBN eindeutig auffindbar

Die Ausgabe 01/2026 erscheint über die Veröffentlichungsplattform epubli im EPUB-Format.

Die technische Einordnung als E-Book dient der digitalen Veröffentlichung und dem Vertrieb. Inhaltlich handelt es sich um ein redaktionell gestaltetes Fachmagazin mit unterschiedlichen Themen, Fachbeiträgen und einem Managerporträt.

Der eindeutige Identifikationsschlüssel der Ausgabe lautet ISBN 978-3-565787-14-2.

Interessierte Leser können das Fachmagazin direkt über den epubli-Shop aufrufen oder sich auf der offiziellen Magazinseite von quick-und-easy-guide über die Veröffentlichung informieren.

**Publikationsdaten**

Titel: Der Interim Manager™

Ausgabe: 01/2026

Schwerpunktthema: Unternehmen unter Druck – Warum Liquidität, Führung und Umsetzung über den Turnaround entscheiden

Herausgeber: Marco Behnke

Fachpublikation: quick-und-easy-guide

Umfang: 48 Seiten

Format: Digitales Fachmagazin, EPUB

Veröffentlichungsplattform: epubli

ISBN: 978-3-565787-14-2

**Offizielle Magazinseite:**

https://www.quick-und-easy-guide.de/fachmagazin-der-interim-manager/

**Direkter Bezug über epubli:**

https://www.epubli.com/shop/der-interim-manager-9783565787142

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**Über das Fachmagazin „Der Interim Manager™“**

„Der Interim Manager™“ ist eine eigenständige Fachpublikation für Interim Management, Restrukturierung, Unternehmensführung und wirtschaftliche Transformation. Das Magazin behandelt unter anderem Liquiditätsmanagement, Working Capital, Turnaround, Finance Transformation, operative Unternehmenssteuerung, Governance und künstliche Intelligenz.

Es richtet sich an Führungskräfte, Interim Manager, Unternehmer, Geschäftsführer, Finanzverantwortliche und Investoren, die wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen und Entscheidungen fundiert treffen müssen.

**Über den Herausgeber**

Marco Behnke ist Interim Executive, Fachautor und Herausgeber des Fachmagazins „Der Interim Manager™“. Seine beruflichen Schwerpunkte umfassen Finance, Restrukturierung, Turnaround, Unternehmenssteuerung sowie die operative Übernahme von Führungsaufgaben als Interim CFO, COO und CEO.

**Pressekontakt**

Marco Behnke

Herausgeber „Der Interim Manager™“

Telefon: +49 151 28859958

E-Mail: marcobehnke@interim-manager-stuttgart.de

Verlagswebsite: https://www.quick-und-easy-guide.de

**Geschäftliche Mandatsanfragen**

Marco Behnke

Interim CFO | Interim COO | Interim CEO

Website: https://www.interim-manager-stuttgart.de

Telefon: +49 151 28859958

E-Mail: marcobehnke@interim-manager-stuttgart.de