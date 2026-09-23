ÖDP ruft zur Teilnahme an Demonstration für sozial gerechte Reformen auf

(Berlin/Würzburg) – Der Bundesvorstand der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP – Die Naturschutzpartei) beschloss auf seiner jüngsten Sitzung, Mitglieder sowie Sympathisanten zur Teilnahme an den in ganz Deutschland organisierten Gewerkschaftsdemonstrationen am Samstag (26. September) unter dem Motto „Hände weg von unserem Sozialstaat“ aufzurufen. In insgesamt 15 Städten von Berlin bis Stuttgart wollen Teilnehmer sich gemeinsam stark machen, um Änderungen an den von der Bundesregierung geplanten Reformen bei Rente, Pflege, Krankenversicherung oder Elterngeld durchzusetzen. Der Sozialstaat soll, so die Partei, nicht geschleift werden. „Zukunft muss gemeinwohlorientiert, ökologisch und sozial gerecht gestaltet sein“, betont Prof. Dr. Herbert Einsiedler von Bundesvorstand der ÖDP.