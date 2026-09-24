Leadership-Handbuch „Zukunft gestalten: Das CEO-Handbuch.“

Bonn – Vom einsamen Entscheider zum Möglichmacher. Der Wandel braucht eine neue Unternehmensführung. Hybride Organisationsformen, dezentral arbeitende Teams und die Realität gewordene New Work stellen fortlaufend neue Anforderungen an die Entscheidungskompetenz von CEOs, Geschäftsführungen und Vorständen. Leonie Stankewitz hat für Sie mit „Zukunft gestalten: Das CEO-Handbuch“ ein systematisches Orientierungswerk zu Future Skills der CEO geschaffen, das Unternehmensführung ganzheitlich denkt und die Verantwortung des Top Managements in ihrer ganzen Breite adressiert. Der Band ist in der Reihe „Leadership kompakt“ im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen.

Gesellschaft und Wirtschaft sind an einem Punkt angekommen, wo jahrzehntelang bewährte Geschäftsmodelle keine Zukunft mehr haben. Für Unternehmen bedeutet dies, eine radikale Neuausrichtung von Strategien, Organisationen und Kompetenzen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, aber auch die Anerkennung von und den Umgang mit neuen Bedürfnissen und Verhaltensweisen von Mitarbeitenden und anderen Stakeholdern. Zwar wurde hier schon vieles auf den Weg gebracht – denken wir allein an Digitalisierung, Organisations-, Team und Führungskräfteentwicklung –, doch auch die Unternehmensführung muss sich im Innersten auf nicht planbare Wege und Anforderungen neu ausrichten.

Es geht nun um die Evolution des CEO-Mindsets:

Leonie Stankewitz beschreibt dazu die praktischen Methoden und Tools, aber vor allem Impulse für die Entwicklung der Persönlichkeit, Haltung und Kompetenzen, mit denen CEOs und Geschäftsführungen die Weichen in eine erfolgreiche Zukunft stellen können. Sie bietet keinen juristischen Ratgeber, sondern einen praktischen Werkzeugkasten und die nötige Motivation für neuen Mut, Verantwortung und die Bereitschaft, sich in der Rolle als CEO und im gesamten Management in der neuen Arbeitswelt neu zu erfinden. In insgesamt drei Teilen finden Top-Entscheider alles, worauf es heute in der modernen Unternehmensführung ankommt.

Im ersten Teil werden Agilität und Resilienz als komplementäre Führungsprinzipien entwickelt.

Nicht als konkurrierende Konzepte, sondern als Grundlage des „beidhändigen Unternehmens“, das Innovation und Stabilität gleichzeitig managt. Ergänzt wird dieser Rahmen durch das Kapitel, „Executive Excellence: das neue Profil der Unternehmensspitze“, das den Weg vom reinen Entscheider zum strategischen Möglichmacher zeigt und konkrete Impulse zur persönlichen Entwicklung gibt. Rein praktisch bietet dieser Teil auch Impulse und Reflexionsfragen zur Persönlichkeitsentwicklung.

Der zweite Teil widmet sich dem modernen Steuerungssystem.

Strategieentwicklung wird als lernender Prozess verstanden und Budgeting und Controlling werden konsequent auf Wirkung und Zukunftsorientierung ausgerichtet (Adaptive Resource Budgeting, Predictive KPIs). Dieser Teil gibt Geschäftsführungen und Vorständen ein praxistaugliches Framework an die Hand, um ihre Unternehmenssteuerung substanziell zu erneuern – ohne die operative Stabilität zu gefährden.

Der dritte Teil schließt die Lücke zwischen Strategie und gelebter Praxis:

Er zeigt, wie Organisationsentwicklung in netzwerkartigen, dezentralen Strukturen gelingt, wie Unternehmenskultur auf Distanz gestaltet und gebunden werden kann und wie New Office als strategisches Führungsinstrument genutzt wird – vom Begegnungsort bis zur Asset-Optimierung.

Der Leadership-Ratgeber wendet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, CEOs, Vorstände sowie Senior Manager auf dem Weg zur Organisationsspitze, die Unternehmensführung nicht reaktiv verwalten, sondern aktiv und zukunftsorientiert gestalten wollen. Digitale Arbeitshilfen vertiefen eine effektive Auseinandersetzung mit den typischen Herausforderungen in der modernen Unternehmensspitze.

Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe:

https://www.managerseminare.de/tb/tb-12391

Leonie Stankewitz: Zukunft gestalten: Das CEO-Handbuch. Impulse für die neue Verantwortung der Unternehmensführung, Bonn 2026, 160 S. plus Online-Arbeitshilfen, kt., ISBN 978-3-949611-54-4, 24,90 Euro oder als ebook in den Formaten PDF und ePUB 22,99 Euro