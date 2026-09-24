„Marktzugang ist das Ergebnis richtiger Positionierung, nicht umgekehrt.“

_Gregor Ghirmay über Executive Search, Karriereentscheidungen auf Top-Level und den Wert bewusster Begrenzung_

Flörsheim am Main. Wenn Top-Führungskräfte die Position wechseln, geschieht das selten über Stellenanzeigen. Gregor Ghirmay kennt diesen Markt von beiden Seiten: als langjähriger Executive-Search-Berater, zuletzt Equity Partner bei Mercuri Urval, und heute als Gründer einer unabhängigen Boutique-Beratung für Executive Search, Board & Governance Advisory und Executive Career Coaching. Im Gespräch erklärt er, warum er bewusst allein arbeitet, was Führungskräfte beim nächsten Karriereschritt häufig falsch machen und warum Entscheidungsstärke auf C-Level wichtiger ist als Fachwissen.

Herr Ghirmay, Sie haben viele Jahre in einer internationalen Beratung gearbeitet und dort die Partnerebene erreicht. Warum der Schritt in die Unabhängigkeit?

Weil ich überzeugt bin, dass Beratung auf diesem Niveau persönlich sein muss. In größeren Strukturen verkauft oft der Partner, und die eigentliche Arbeit machen andere. Bei mir führe ich jedes Mandat selbst, vom ersten Gespräch bis zum Abschluss. Das ist für meine Mandanten ein klarer Unterschied.

Sie begrenzen die Zahl Ihrer Mandate bewusst. Ist das nicht wirtschaftlich unklug?

Es ist eine Qualitätsentscheidung. Eine Geschäftsführungs- oder Vorstandsbesetzung verlangt volle Aufmerksamkeit. Wenn ich zu viele Mandate parallel führe, leidet genau das, wofür mich Unternehmen beauftragen: Tiefe, Diskretion und Urteilsvermögen.

Wer sind Ihre Mandanten?

Mittelständische Unternehmen, Hidden Champions, Private-Equity-geführte Beteiligungen und DAX-nahe Organisationen in der DACH-Region. Gemeinsam ist ihnen, dass Führungsentscheidungen dort unmittelbare Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Eine Fehlbesetzung auf dieser Ebene kostet nicht nur Geld, sondern oft Jahre.

Neben Executive Search coachen Sie auch Führungskräfte beim Karrierewechsel. Was ist der häufigste Fehler, den Sie sehen?

Dass Führungskräfte zuerst an den Markt denken und erst danach an ihre Positionierung. Viele fragen: Wie komme ich an die richtigen Personalberater, an die richtigen Positionen? Die eigentliche Frage lautet aber: Wofür stehe ich, und für welche Rolle bin ich die überzeugendste Besetzung? Marktzugang ist das Ergebnis richtiger Positionierung, nicht umgekehrt.

Wie läuft eine Zusammenarbeit im Coaching konkret ab?

Am Anfang steht immer ein diagnostisches Einordnungsgespräch. Danach entscheiden beide Seiten, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist, und ich nehme nicht jedes Mandat an. Das Programm selbst ist klar strukturiert: persönliche Positionierung, Unterlagen und Online-Profil, Ansprache des Marktes, Vorbereitung auf Gespräche und Überzeugen im Gespräch. Ich begleite und bewerte, aber die Führungskraft muss ihren nächsten Schritt selbst gehen. Das ist auf diesem Level auch richtig so.

Was unterscheidet Top-Führungskräfte von sehr guten Fachexperten?

Die Fähigkeit, unter Unsicherheit zu entscheiden. Auf C-Level gibt es nie vollständige Informationen. Ich erlebe immer wieder fachlich exzellente Kandidaten, die Entscheidungen vertagen, bis alles geklärt ist. Nicht zu entscheiden ist aber auch eine Entscheidung, nur trifft sie dann jemand anderes. Wenn du Angst hast, eine Entscheidung zu treffen – triff sie.

Haben Sie ein Beispiel?

Ein typischer Fall: Eine Führungskraft steht vor einer absehbaren Trennung vom Arbeitgeber und will die Karriereplanung erst angehen, wenn alles abgeschlossen ist. Das ist menschlich verständlich, strategisch aber ein Fehler. Aus einer laufenden Rolle heraus verhandelt man deutlich stärker. Und in der Aufhebungsvereinbarung werden Dinge festgelegt, die die spätere Marktstory prägen, etwa Zeugnis, Kommunikation und Referenzen. Vorbereitung und Marktaktivierung sind zwei verschiedene Dinge. Die Vorbereitung gehört an den Anfang.

Sie beraten auch Aufsichts- und Beiräte. Welche Rolle spielt Governance für Ihre Arbeit?

Eine zentrale. Gute Besetzungen entstehen nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel von Geschäftsführung und Gremium. Viele Unternehmen, gerade im Mittelstand, unterschätzen, wie sehr die Qualität ihrer Aufsichtsstrukturen die Qualität ihrer Führung beeinflusst.

Ihr Leitsatz lautet „Think Different. Act Precisely. Lead Deliberately.“ Was bedeutet das für Sie?

Anders denken, weil Standardlösungen auf dieser Ebene selten funktionieren. Präzise handeln, weil Führungsentscheidungen keine Unschärfe vertragen. Und bewusst führen, weil gute Führung eine Haltung ist und kein Zufall.

Über Gregor Ghirmay Executive Advisory Consulting

Gregor Ghirmay Executive Advisory Consulting ist eine unabhängige Boutique-Beratung für Executive Search, Board & Governance Advisory und Executive Career Coaching mit Sitz in Flörsheim am Main. Gründer Gregor Ghirmay war nahezu zehn Jahre bei Mercuri Urval tätig, zuletzt als Equity Partner, und anschließend bei der Frankfurter Executive-Search-Boutique SHIKAR. Er berät Mittelstand, Hidden Champions, PE-geführte Unternehmen und DAX-nahe Organisationen in der DACH-Region bei der Besetzung und Entwicklung von C-Level- und VP-Positionen. Als alleiniger Berater führt er jedes Mandat persönlich und begrenzt die Zahl seiner Mandate bewusst.