Sovico und Hamburg schließen Partnerschaft zur Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Vietnam und Deutschland

Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com) – Die Sovico Group, einer der führenden privaten Konzerne Vietnams, und die Freie und Hansestadt Hamburg unterzeichneten im Saigon Marina IFC eine Partnerschaftsvereinbarung, um die Zusammenarbeit in den Bereichen Luftfahrt, Schienenverkehr, Finanzen, Logistik, Technologie und Bildung auszubauen. Die Vereinbarung zielt darauf ab, vietnamesische Unternehmen mit dem Industrie- und Wirtschaftsökosystem Hamburgs und dessen Rolle als Tor zu den europäischen Märkten zu vernetzen.

Zuvor hatte sich der Erste Bürgermeister von Hamburg und Präsident des Senats Peter Tschentscher an diesem Tag mit der Vorsitzenden von Sovico, Nguyen Thi Phuong Thao, in der Zentrale der HDBank getroffen, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus dem Sovico-Ökosystem und deutschen Partnern zu erörtern.

Auf dem Strategischen Wirtschafts- und Partnerschaftsforum Hamburg–Sovico 2026 am 13. Oktober schlug Thao vor, direkte Flugverbindungen zwischen Vietnam und Deutschland zu prüfen und die Gespräche über Flughafeninfrastruktur, Logistik, Stadtbahnverkehr, Seeverkehr und Zulieferindustrien voranzutreiben. Hamburg hob seine Stärken in den Bereichen Luftfahrt, Seeverkehr, Schienenverkehr, Technologieforschung, öffentlicher Nahverkehr und nachhaltige Stadtentwicklung hervor.

Zu den möglichen Themen für weitere Gespräche zählen die Flughafenprojekte in Long Thanh und Gia Binh, Hochgeschwindigkeitszüge, der Ausbau des städtischen Schienenverkehrs in Ho-Chi-Minh-Stadt, Dong Nai und Hanoi sowie Smart Cities, umweltfreundliche Industrien und Technologien. Die Vereinbarung bietet einen Rahmen für die Erkundung von Möglichkeiten; die Beteiligung an einzelnen Projekten erfordert weitere Prüfungen und nachfolgende Vereinbarungen.

Sovico und seine Partner pflegen seit mehr als drei Jahrzehnten Beziehungen zu Deutschland, insbesondere in den Bereichen Luftfahrt und Finanzen. In Hamburg fand neben Dienstleistungen zur Flugzeugfinanzierung auch die Übergabe von mehr als 100 Airbus-Flugzeugen an Vietjet statt. Im Finanzbereich hat die DEG, ein Unternehmen der deutschen KfW-Gruppe, in den letzten fünf Jahren in die HDBank investiert. Der German Desk der HDBank trägt zudem dazu bei, Kontakte zwischen vietnamesischen und deutschen Unternehmen herzustellen und den bilateralen Handel und Investitionen zu fördern.

Thao erklärte, Sovico trete in eine neue Investitionsphase ein, und betonte dabei die Notwendigkeit einer langfristigen Vision, umsetzbarer Investitionspläne und einer effektiven Koordination. „Ich hoffe, dass die Ideen, die wir heute hier ausgetauscht haben, in Kooperationsprogramme, umsetzbare Projekte und messbare Ergebnisse münden“, sagte sie.

Die Hamburger Staatsrätin Liv Assmann erklärte, der Besuch diene dazu, die bestehenden Beziehungen zu vertiefen und neue Bereiche der Zusammenarbeit zu erkunden. Auch die Vereinbarungen zwischen Hochschulen in Hamburg und Vietnam sollen Möglichkeiten für Fortbildungen, den fachlichen Austausch und die Personalentwicklung schaffen.

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