Führung und Krisenkommunikation

Unternehmenskrise: Wie Führungskräfte Zuversicht vermitteln, ohne schönzureden

Krisenexperte Dr. Alexander Raab zeigt, wie Klarheit und realistische Handlungsmöglichkeiten Orientierung geben

Deutschland, 24. August 2026: Dr. Alexander Raab veröffentlicht einen neuen Fachbeitrag über glaubwürdige Zuversicht in Unternehmenskrisen. Der Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter und Berater erklärt, wie Führungskräfte auch bei unsicherem Ausgang Orientierung vermitteln können. Entscheidend seien keine beruhigenden Versprechen, sondern eine klare Lagebeschreibung, realistische Optionen und ein verlässlicher nächster Schritt.

Beschwichtigung kann Vertrauen beschädigen

Sätze wie „Das wird schon“ oder „Machen Sie sich keine Sorgen“ sollen Sicherheit vermitteln. In einer ernsten Unternehmenskrise können sie jedoch das Gegenteil bewirken. Mitarbeitende, Geschäftspartner und Gläubiger beobachten, ob Aussagen zur erlebten Situation passen. Werden Entscheidungen verschoben, Aufträge verändert oder Risiken sichtbar, wirkt pauschale Beruhigung schnell unglaubwürdig.

Raab empfiehlt Führungskräften, klar zwischen gesicherten Informationen, laufenden Prüfungen und offenen Fragen zu unterscheiden. Diese Transparenz macht die Krise nicht kleiner. Sie verhindert aber, dass zusätzliches Misstrauen entsteht.

Zuversicht braucht keine Garantie

„Zuversicht bedeutet nicht, einen positiven Ausgang zu versprechen. Sie bedeutet, die Realität anzuerkennen und trotzdem zu zeigen, was als Nächstes möglich ist. Menschen brauchen in einer Krise keine großen Worte. Sie brauchen Klarheit darüber, was bekannt ist, welche Optionen bestehen und wer welchen Schritt übernimmt“, sagt Dr. Alexander Raab.

Glaubwürdige Zuversicht entsteht nach seiner Einschätzung aus drei Bausteinen: einer verständlichen Beschreibung der Lage, einem realistischen Handlungsspielraum und einem verbindlichen nächsten Schritt. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, feste Kommunikationstermine und nachvollziehbare Entscheidungen.

Führung zeigt sich in der nächsten belastbaren Aussage

Absolute Sicherheit lässt sich in einer Unternehmenskrise selten bieten. Zahlen können sich verändern, rechtliche Fragen müssen geprüft werden und manche Entscheidungen benötigen Zeit. Führungskräfte können dennoch Orientierung geben. Sie können benennen, was heute feststeht, bis wann ein offener Punkt geprüft wird und wann Betroffene den nächsten Zwischenstand erhalten.

Regelmäßige Kommunikation ist dabei auch dann sinnvoll, wenn noch keine abschließende Lösung vorliegt. Ein angekündigter Zwischenstand schafft mehr Vertrauen als längeres Schweigen oder eine Zusage, die später zurückgenommen werden muss.

Über Dr. Alexander Raab

Dr. Alexander Raab ist Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter und Berater für respektvolle Krisenkommunikation. Er verbindet juristische Präzision mit einem menschlichen Blick auf Führung, Verhandlungen und wirtschaftliche Ausnahmesituationen. In seiner Arbeit unterstützt er Unternehmer und Führungskräfte dabei, schwierige Lagen einzuordnen, tragfähige Entscheidungen zu treffen und auch unter Druck klar zu kommunizieren.

Bezugsquellen

Der vollständige Fachbeitrag ist abrufbar unter:

https://respektvolle-krisenkommunikation.de/zuversicht-in-der-unternehmenskrise.html

Weitere Informationen über Dr. Alexander Raab:

https://respektvolle-krisenkommunikation.de/