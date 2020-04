Vertriebskarriere – Eine anregende Erfolgsgeschichte

Viele Menschen träumen davon in einem großen, erfolgreichen Unternehmen zu einem führenden Mitarbeiter zu werden, die ganze Welt zu bereisen und dabei noch eine Menge Geld zu verdienen. Bei den meisten Menschen bleibt dies allerdings nur ein Traum, denn es steckt sehr viel Arbeit dahinter, wenn man wirklich erfolgreich werden möchte. Das Geheimrezept, wie man beruflich vorankommt und seinen Traum leben kann, ist laut Robert Foit letztendlich ganz einfach: “Love it – Change it – or Leave it!” Robert Foit, der im kommunistischen Polen 1978 geboren wurde und als Spätaussiedler in Deutschland aufwuchs, lebt nach dieser Devise und zeigt in seinem Buch auf, wie er es mit Charme, Grips und viel Geschick geschafft hat, sich nach und nach immer weiter nach oben zu arbeiten, dabei auf Kosten der Firmen die Welt zu bereisen und die Unternehmen, in denen er arbeitete, zu Marktführern in Ihrer Branche zu machen.

Dabei gewährt Robert Foit den Lesern in “Vertriebskarriere” den Lesern einen tiefen Einblick in sein Leben und erzählt bildhaft von einigen seiner einprägsamsten Reisen. Seine Geschichte ist nicht nur bewegend, bunt, überraschend und tiefsinnig, sondern zeigt den Lesern auch, wie sie selbst erfolgreich werden können. Sie lernen, wie sie ihre eigene Karriere voranbringen können, ohne sich selbst dabei aus den Augen zu verlieren.

"Vertriebskarriere" von Robert Foit ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00899-1 zu bestellen.

