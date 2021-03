Wettbewerbsnachteil durch fehlende Entschlusskraft – Dr. Johanna Dahm im Podcast „Der 8. Tag“

Bonn, 11. März 2021 – „Deutschland neu denken“ – das ist das Motto des renommierten Podcast „Der 8. Tag“ von The Pioneer, dem Medienunternehmen von Gabor Steingart. Die Gastgeberin Alev Do?an empfängt in ihrem Podcast interessante Gesprächspartner, die Impulse für neue Wege und Lösungen geben, die Deutschland voranbringen sollen.

Am 10. März war Dr. Johanna Dahm, Entscheidungs-Expertin aus Bonn, zu Gast. Sie berät seit über 20 Jahren mit einer eigenen Beratungsgesellschaft Unternehmen und Einzelpersonen hinsichtlich ihrer Entscheidungskompetenz. Zum Thema „Deutschland neu denken“ fällt ihr viel ein, vor allem: „Für echte Veränderungen in unserem Land benötigen wir eine ganz neue Entscheidungskultur.“

Link zum Podcast: https://www.thepioneer.de/originals/der-achte-tag/briefings/welche-auswirkungen-mangelnde-entscheidungskompetenz-hat

In dem Gespräch mit Alev Do?an erläutert Dahm, wie in Führungsetagen deutscher Unternehmen Entscheidungen regelrecht ausgesessen werden, aus Angst, etwas falsch zu machen und dadurch angreifbar zu sein. Das sei ein echter Nachteil im internationalen Wettbewerb, so die promovierte Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaftlerin. Das Aufschieben von Entscheidungen führe dazu, dass dringend erforderliche Veränderungen und Innovationen nicht angeschoben werden. Das koste jedes Jahr viele Millionen Euro und zahlreiche Arbeitsplätze.

Auch im privaten Kontext haben die Deutschen das Entscheiden verlernt, konstatiert Johanna Dahm. Für simple Entscheidungen wie eine neue Autoversicherung werden Stunden an Recherche investiert, um im Endeffekt einen zweistelligen Eurobetrag zu sparen.

Johanna Dahm untersucht regelmäßig die Entscheidungskompetenz der Deutschen. Im Dezember 2020 hat sie eine Studie unter jungen Akademikern durchgeführt. Das Ergebnis: 90 Prozent der Befragten tun sich schwer mit Entscheidungen in Hinblick auf ihre berufliche Zukunft. „Wenn diese Generation in den Arbeitsmarkt kommt, wird die Entschlusskraft der deutschen Unternehmen weiter abnehmen“, prognostiziert Dahm.

Um den Menschen das Entscheiden wieder leichter zu machen, ist Dr. Dahm auf vielen Kanälen aktiv. Neben ihrer Beratungstätigkeit veranstaltet sie einen wöchentlichen Entscheidungs-Talk auf Clubhouse sowie monatlich eine „Nacht der Entscheidung“, in der Menschen mit ihren lebensverändernden Entscheidungen andere Menschen inspirieren sollen. Am 9. März war Johanna Dahm zu Gast in dem Experten-Podcast von Hermann Scherer: https://shows.acast.com/experten-podcast/episodes/johanna-dahm.

Über Dr. Johanna Dahm

Johanna Dahm berät und begleitet als Entscheidungs-Expertin Unternehmen und Individuen durch Krisen und Wandel. Zudem ist sie als Autorin, Rednerin und Investorin tätig. Seit über 20 Jahren forscht Johanna Dahm im Bereich Kompetenz- und Entscheidungsmanagement, um Effizienz und Leistung in Organisationen sicher zu stellen und Menschen in ihren persönlichen Erfolgsfaktoren zu unterstützen. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen der Automobil- und Telekommunikationsindustrie, Versicherungskonzerne und Mittelständler.