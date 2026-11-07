Der Interim-Markt auf dem Prüfstand: „Der Interim Manager™“ Ausgabe 02/2026 jetzt als Print- und E-Magazin erhältlich

**PRESSEMITTEILUNG**

# Der Interim-Markt auf dem Prüfstand: Neues Fachmagazin „Der Interim Manager™“ nimmt Verbände, Provider, Honorare und künstliche Intelligenz kritisch unter die Lupe

**Ausgabe 02/2026 ist erschienen – 84 Seiten über Markttransparenz, Mandatsgewinnung, Vermittlungskosten, Managementverantwortung und den wirtschaftlichen Einsatz von KI. Erstmals als gedrucktes Fachmagazin und digital erhältlich.**

**Stuttgart, 7. November 2026.** Was verdienen Interim Manager tatsächlich? Welchen wirtschaftlichen Nutzen bieten Provider und Berufsverbände? Wie transparent sind Vermittlungskosten? Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz künftig im Interim Management? Und woran lässt sich erkennen, ob externe Führungskräfte ihren Auftrag tatsächlich erfüllen?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich die neue Ausgabe 02/2026 des unabhängigen Fachmagazins „Der Interim Manager™“. Herausgeber und Fachautor Marco Behnke stellt auf 84 Seiten Strukturen, Geschäftsmodelle und Entwicklungen einer Branche zur Diskussion, in der Unternehmen kurzfristig Führungskompetenz benötigen, zugleich aber Wirtschaftlichkeit, Qualifikation und tatsächliche Managementleistung beurteilen müssen.

Die zweite Ausgabe ist seit November 2026 als gedrucktes Softcover im DIN-A4-Format sowie als digitales E-Magazin veröffentlicht. Beide Formate besitzen eine eigene ISBN und werden über den Buch- und Onlinehandel vertrieben.

## Ein Markt, der mehr Transparenz benötigt

Interim Management hat sich als Instrument zur zeitlich begrenzten Besetzung von Führungspositionen und zur Umsetzung anspruchsvoller Unternehmensprojekte etabliert. Insbesondere Restrukturierungen, Transformationen, kurzfristige Managementvakanzen und wirtschaftliche Krisensituationen können den Einsatz erfahrener Interim Executives erforderlich machen.

Doch die fachliche und wirtschaftliche Bewertung solcher Mandate ist komplex.

Die neue Magazinausgabe beschäftigt sich deshalb mit Fragen, die für Auftraggeber ebenso relevant sind wie für Interim Manager: Wie entstehen Vermittlungshonorare? Welche Leistungen stehen ihnen gegenüber? Wie unterscheiden sich Direktmandate von vermittelten Projekten? Welche Qualifikationen sind für eine verantwortliche Managementfunktion erforderlich? Und welche Bedeutung haben Erfahrung, Entscheidungsbefugnisse und persönliche Ergebnisverantwortung?

Die Beiträge betrachten den Interim-Markt nicht ausschließlich aus Sicht der Anbieter. Sie untersuchen auch, welche Informationen Unternehmen benötigen, um Managementleistungen sachgerecht auszuwählen und wirtschaftlich zu beurteilen.

## Provider, Vermittlungskosten und die Wirtschaftlichkeit von Mandaten

Ein Schwerpunkt der Ausgabe liegt auf der Rolle der Interim-Provider und der wirtschaftlichen Struktur vermittelter Mandate.

Die Vermittlung qualifizierter Führungskräfte kann Unternehmen einen erheblichen Nutzen bieten. Zugleich stellt sich die Frage, wie Vermittlungsleistungen, Honorarmodelle und die Verteilung wirtschaftlicher Risiken nachvollziehbar beurteilt werden können.

Das Fachmagazin untersucht die Unterschiede zwischen dem vom Auftraggeber gezahlten Tagessatz und dem Honorar des tatsächlich eingesetzten Interim Managers. Anhand einer Modellrechnung werden die wirtschaftlichen Zusammenhänge und die Bedeutung transparenter Vertrags- und Vergütungsstrukturen erläutert.

Dabei wird zwischen Vermittlungsumsatz, Kosten, unternehmerischem Risiko und tatsächlichem wirtschaftlichem Ertrag unterschieden. Eine Differenz zwischen Kundenpreis und Managerhonorar ist nicht automatisch mit dem Gewinn des Providers gleichzusetzen.

Die Beiträge behandeln außerdem Direktmandate und die Frage, wann unterschiedliche Vermittlungsmodelle für Unternehmen und Interim Manager wirtschaftlich sinnvoll sein können.

## Welchen Nutzen bieten Berufsverbände und professionelle Netzwerke?

Auch die Rolle von Interim-Management-Verbänden wird kritisch betrachtet.

Berufsverbände können Interessen vertreten, fachliche Standards fördern und den Austausch innerhalb einer Branche unterstützen. Für Mitglieder und Auftraggeber stellt sich jedoch die Frage, wie sich der tatsächliche Nutzen solcher Leistungen beurteilen lässt.

Die Ausgabe untersucht deshalb Transparenz, Leistungsversprechen, Mitgliedschaftsnutzen und die Bedeutung von Verbandsstrukturen für die professionelle Entwicklung des Interim Managements.

Dabei steht nicht die pauschale Bewertung einzelner Organisationen im Mittelpunkt, sondern die Frage, welche Leistungen überprüfbar sind und welchen wirtschaftlichen oder fachlichen Beitrag sie tatsächlich erbringen.

## Künstliche Intelligenz: Der praktische Nutzen entscheidet

Ein weiterer Schwerpunkt widmet sich der künstlichen Intelligenz im Management.

KI-Anwendungen verändern die Möglichkeiten der Informationsverarbeitung, Analyse, Dokumentation und Prozessunterstützung. Auch Interim Manager können entsprechende Werkzeuge in Finance, Controlling, Unternehmenssteuerung und operativen Transformationsprojekten einsetzen.

Doch die Verfügbarkeit neuer Technologien ist noch kein Nachweis wirtschaftlichen Nutzens.

Das Fachmagazin untersucht daher, wie KI-Anwendungen anhand konkreter Anforderungen ausgewählt und bewertet werden können. Im Mittelpunkt stehen Datenqualität, Wirtschaftlichkeit, organisatorische Voraussetzungen, Verantwortlichkeiten und messbare Verbesserungen.

Die zentrale Fragestellung lautet, ob neue Technologien tatsächlich dazu beitragen, Entscheidungen zu verbessern, Arbeitsabläufe zu beschleunigen und Ressourcen wirtschaftlicher einzusetzen.

Die Verantwortung für Managemententscheidungen verbleibt dabei bei den zuständigen Führungskräften.

## Internationale Perspektiven: Managementverantwortung in Europa und Asien

Mit einem Gastbeitrag von **Michael Oeschlmueller** erweitert die zweite Ausgabe die Betrachtung um internationale Managementstrukturen.

Der Beitrag beschäftigt sich mit Entscheidungsrechten und Führungsverantwortung im europäischen und asiatischen Unternehmensumfeld.

Unterschiedliche Organisationsstrukturen, Erwartungen an Führungskräfte und Entscheidungsprozesse können die operative Zusammenarbeit international tätiger Unternehmen beeinflussen. Der Beitrag bietet hierzu eine zusätzliche Perspektive auf Managementverantwortung und unternehmerische Umsetzung.

## Im Porträt: Anna Toklu über KI, Menschen und Veränderung

Ein weiterer redaktioneller Bestandteil ist das Porträt von **Anna Toklu**.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Einführung künstlicher Intelligenz durch Produktmarketing, die Einbindung von Menschen und geeignete Prozesse unterstützt werden kann.

Die Betrachtung ergänzt die technisch und wirtschaftlich orientierten Beiträge um die organisatorischen und menschlichen Voraussetzungen erfolgreicher Veränderungen.

Damit greift das Magazin eine zentrale Managementherausforderung auf: Neue Technologien erzeugen nicht automatisch wirksame Veränderungen. Entscheidend ist, ob Unternehmen ihre Einführung mit klaren Verantwortlichkeiten, geeigneten Abläufen und nachvollziehbaren Zielen verbinden.

## Zehn Fragen vor dem nächsten Interim-Mandat

Neben Marktanalysen und Gastbeiträgen enthält die zweite Ausgabe eine praxisorientierte Arbeitshilfe mit zehn Fragen, die vor Beginn eines Interim-Mandats geklärt werden sollten.

Dabei geht es unter anderem um die wirtschaftliche Ausgangslage, den tatsächlichen Auftrag, die notwendigen Entscheidungsrechte, realistische Erwartungen und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung.

Gerade bei zeitkritischen Führungsaufgaben ist die Mandatsklärung ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Werden Ziele, Befugnisse und Verantwortlichkeiten erst während eines laufenden Projekts geklärt, können vermeidbare Verzögerungen und wirtschaftliche Risiken entstehen.

## Fachjournalismus aus operativer Managementerfahrung

Herausgeber Marco Behnke verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Interim Management und über 100 Mandate. Seine beruflichen Schwerpunkte liegen in der Übernahme zeitlich begrenzter Führungsverantwortung als Interim CFO, COO und CEO, in Restrukturierung, Turnaround, Liquiditätsmanagement und operativer Unternehmenssteuerung.

Als Fachautor und Mitglied im Bundesverband Deutscher Fachjournalisten (BDFJ) verbindet er seine operative Managementtätigkeit mit der Veröffentlichung wirtschaftlicher Fachbeiträge.

Das Magazin „Der Interim Manager™“ ist als eigenständige Fachpublikation angelegt. Es richtet sich nicht ausschließlich an Interim Manager, sondern ausdrücklich auch an Geschäftsführer, Unternehmer, Gesellschafter, Aufsichtsräte, Beiräte, Investoren, Personalverantwortliche und Interim-Provider.

Die Veröffentlichung soll eine kritische, sachliche und praxisbezogene Auseinandersetzung mit den wirtschaftlichen und organisatorischen Anforderungen professioneller Managementarbeit ermöglichen.

## Ausgabe 02/2026: Jetzt als Printmagazin und E-Magazin erhältlich

Mit der zweiten Ausgabe steht das Fachmagazin in zwei Veröffentlichungsformaten zur Verfügung.

Die gedruckte Ausgabe erscheint als Softcover im DIN-A4-Hochformat mit 84 Seiten. Das digitale E-Magazin bietet eine Alternative für Leser, die die Fachbeiträge elektronisch beziehen möchten.

Beide Ausgaben werden über epubli veröffentlicht und sind über die jeweiligen ISBN-Nummern im Buchhandel eindeutig identifizierbar und recherchierbar. Die Bestellbarkeit bei einzelnen Buchhandlungen und Onlinehändlern richtet sich nach deren Katalogeinträgen und Lieferstatus.

**Bibliografische Angaben**

**Printausgabe**

Titel: Der Interim Manager™ – Ausgabe 02/2026

Format: Softcover, DIN A4 hoch

Umfang: 84 Seiten

Sprache: Deutsch

ISBN: **978-3-565856-36-7**

**Digitales E-Magazin**

Titel: Der Interim Manager™ – Ausgabe 02/2026

Format: Digitale Ausgabe

Sprache: Deutsch

ISBN: **978-3-565856-34-3**

Veröffentlichungsplattform: epubli

Herausgeber: Marco Behnke

Fachpublikation: quick-und-easy-guide

**Weitere Informationen**

Fachmagazin und Verlag:

https://www.quick-und-easy-guide.de/fachmagazin-der-interim-manager/

epubli-Buchshop:

https://www.epubli.com/shop

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**Über „Der Interim Manager™“**

„Der Interim Manager™“ ist ein eigenständig herausgegebenes Fachmagazin für Interim Management, Restrukturierung, Turnaround, Finance, Unternehmensführung und wirtschaftliche Transformation. Die Publikation verbindet Fachanalysen, Praxisbeiträge, internationale Managementperspektiven und Interviews beziehungsweise Porträts mit Entscheidungshilfen für die Unternehmenspraxis.

Herausgeber ist Marco Behnke, Interim CFO, COO und CEO sowie Fachautor. Mit dem Magazin verfolgt er das Ziel, wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich aufzubereiten, Marktentwicklungen kritisch zu begleiten und den fachlichen Austausch zwischen Interim Managern und ihren Auftraggebern zu fördern.

**Pressekontakt**

Marco Behnke

Herausgeber „Der Interim Manager™“

Fachjournalist | Mitglied im BDFJ

Telefon: +49 151 28859958

E-Mail: marcobehnke@interim-manager-stuttgart.de

Verlag: https://www.quick-und-easy-guide.de

Managementwebsite: https://www.interim-manager-stuttgart.de

**Ende der Pressemitteilung**