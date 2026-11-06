Ernst Crameri und Prof. Dr. Georg Kraus: Die grösste Transformation unserer Zeit hat begonnen!

Bad Dürkheim. Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt in einem Tempo, das viele Menschen vor erhebliche Herausforderungen stellt. Während zunächst vor allem die Automatisierung wiederkehrender Routinetätigkeiten im Mittelpunkt stand, übernehmen moderne KI-Systeme inzwischen auch Aufgaben, die lange als ausschließlich menschliche Fähigkeiten galten. Musikproduktion, Bildgestaltung, Texterstellung und zahlreiche kreative Prozesse werden bereits durch künstliche Intelligenz unterstützt oder teilweise automatisiert. Im Podcast Ergebnisorientiert spricht Unternehmer und Coach Ernst Crameri mit dem Transformationsexperten Prof. Dr. Georg Kraus über diese Entwicklung und die Frage, wie Unternehmen und Beschäftigte darauf reagieren sollten.

Besonders bemerkenswert ist aus Sicht der Gesprächspartner der Wandel im Verständnis von Automatisierung. Lange galt die Vorstellung, Maschinen würden vor allem einfache, standardisierte Arbeiten übernehmen, während kreative und anspruchsvolle Tätigkeiten weitgehend unangetastet blieben. Die aktuellen Entwicklungen stellen diese Annahme zunehmend infrage. KI kann inzwischen Musik erzeugen, Bilder gestalten und kreative Prozesse unterstützen. Damit entstehen neue Möglichkeiten, gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an zahlreiche Berufsbilder.

Prof. Dr. Georg Kraus beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Transformation und Veränderungsprozessen in Unternehmen. Im Gespräch mit Ernst Crameri wird deutlich, dass die Einführung künstlicher Intelligenz weit mehr bedeutet als die Anschaffung neuer Software. Unternehmen müssen ihre Prozesse hinterfragen, Beschäftigte qualifizieren und ihre bisherigen Arbeitsweisen an neue technologische Möglichkeiten anpassen. Entscheidend ist dabei nicht allein, welche Tätigkeiten künftig automatisiert werden können, sondern wie Menschen lernen, mit diesen Veränderungen produktiv umzugehen.

Ernst Crameri betrachtet insbesondere die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen als wesentlichen Erfolgsfaktor. Wer die Entwicklung ausschließlich als Bedrohung wahrnimmt, riskiert, neue Chancen zu übersehen. Statt über den möglichen Verlust bisheriger Arbeitsplätze zu klagen, sollten Beschäftigte und Unternehmer nach Möglichkeiten suchen, ihre Fähigkeiten zu erweitern und künstliche Intelligenz sinnvoll einzusetzen. Dabei gehe es nicht darum, jede technologische Neuerung unkritisch zu übernehmen, sondern sich aktiv mit ihren Auswirkungen auseinanderzusetzen.

Eine besondere Herausforderung ergibt sich aus der Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts. Kenntnisse und Arbeitsweisen, die über viele Jahre erfolgreich waren, können innerhalb kurzer Zeit an Bedeutung verlieren. Gleichzeitig entstehen neue Tätigkeitsfelder, Geschäftsmodelle und Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung. Welche langfristigen Auswirkungen dies auf Beschäftigung und einzelne Branchen haben wird, lässt sich noch nicht abschließend beurteilen. Umso wichtiger erscheinen Weiterbildung, Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft, vertraute Denkmuster zu hinterfragen.

Die zentrale Botschaft des Gesprächs lautet deshalb, Veränderungen nicht lediglich zu beobachten, sondern sich bewusst mit ihnen auseinanderzusetzen. Unternehmen benötigen eine klare Strategie für den Einsatz künstlicher Intelligenz. Beschäftigte müssen verstehen, welche Fähigkeiten künftig gefragt sein werden. Für beide Seiten wird die Fähigkeit, kontinuierlich zu lernen und neue Technologien verantwortungsvoll einzusetzen, zu einem entscheidenden Bestandteil ihrer Zukunftsfähigkeit.