Produktdesign bei SONNENTOR: Echte Naturtalente statt künstlicher Intelligenz!

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde – kein Wunder, greift sie doch in immer mehr Arbeitsbereiche ein. Doch auch in Zeiten von KI setzt SONNENTOR bewusst auf echte Naturtalente, ihre Ideen und ihre kreative Gestaltungskraft. Eine eigene Inhouse-Grafikagentur entwickelt gemeinsam mit ausgewählten externen Illustrator:innen jene Designs, die den SONNENTOR Produkten ihren besonderen Charakter verleihen – von liebevollen Illustrationen bis hin zu augenzwinkernden Texten.

Wie in der gesamten Lieferkette des Bio-Pioniers stehen dabei langfristige Partnerschaften im Mittelpunkt. Mit Jens Rassmus beispielsweise, aus dessen Hand zahlreiche Illustrationen stammen, arbeitet das Unternehmen bereits seit mehr als 20 Jahren zusammen. So bewahrt SONNENTOR kreatives Wissen im eigenen Haus und schafft Arbeitsplätze und verlässliche Aufträge für unabhängige Künstler:innen.

Das steckt hinter den bunten SONNENTOR Verpackungen:

– Eigene Inhouse-Grafikagentur mit hervorragendem Verständnis für die Marke

– Zusammenarbeit mit unabhängigen Künstler:innen bringt optische Vielfalt

– Kreative Designs, hinter denen menschliche Handarbeit steckt

– SONNENTOR Texterinnen sorgen für einheitliches Storytelling

– Selektiver Einsatz von KI unter Berücksichtigung ethischer Aspekte

Design aus eigenem Haus

In Zusammenarbeit mit ausgewählten externen Illustrator:innen entstehen in der Inhouse-Grafikagentur die kreativen Designs, die aus den Verkaufsregalen entgegenleuchten. Das siebenköpfige Team unter der Leitung von Creative Director Stefan Öhner ist dabei Dreh- und Angelpunkt im gesamten Prozess des Produktdesigns.

Bis ein Produkt mit fertigem Design im Regal steht, fließen viele Gedanken, Überlegungen und Arbeitsschritte ein, bei denen viele Menschen und Handgriffe zusammenspielen: „Wir setzen auf menschliche Kreativität. Als interne Agentur sind wir viel näher an den Produkten dran. Wir sind von der Entstehung bis zur Auslistung dabei und bekommen das Rundherum viel mehr mit. Die Designs sind wahre Herzensprojekte meines Teams und passen immer zur Marke SONNENTOR“, erklärt Creative Director Stefan Öhner.

Das SONNENTOR Grafikteam ist dabei ähnlich wie eine Agentur organisiert und betreut unterschiedliche Bereiche des Unternehmens – vom Franchise über das SONNENTOR Erlebnis bis hin zum Marketing.

Vom Briefing bis zum Design

Am Anfang eines neuen Produktdesigns steht das Briefing des Produktmanagements. Darauf aufbauend entwickelt die Grafik mehrere Gestaltungsideen. Diese werden anschließend intern präsentiert und diskutiert. Gemeinsam fällt die Entscheidung für jenes Konzept, das am besten zum Produkt passt und seinen Nutzen in Wort und Bild verständlich ins Regal transportiert. Bei Erweiterungen bestehender Produktlinien wird möglichst mit jenen Illustrator:innen gearbeitet, die das bisherige Produktdesign bereits geprägt haben. Entsteht eine neue Linie oder ein neues Produkt, wird zunächst überlegt, ob die Illustration intern umgesetzt werden kann. Ist für ein Produkt ein bestimmter Stil oder eine besondere Form von Humor gefragt, arbeitet SONNENTOR gezielt mit externen Illustrator:innen, deren Handschrift genau dazu passt. Dabei werden sie vom SONNENTOR Grafikteam eng begleitet und mit Feedback unterstützt.

Durch diese besondere Zusammenarbeit möchte SONNENTOR dazu beitragen, die Lebensgrundlage unabhängiger Künstler:innen zu sichern. Vor allen in Zeiten von KI setzt der Bio-Pionier bewusst auf kreative Designs, hinter denen menschliche Handarbeit steckt. Und auch die SONNENTOR Fans profitieren davon – denn sie können liebevoll gestaltete Produkte mit nach Hause nehmen.

Text und Bild erzählen dieselbe Geschichte

Auch die SONNENTOR Texterinnen sind Teil der hauseigenen Kreativagentur. Sie verbinden Text und Bild so miteinander, dass sie eine gemeinsame Geschichte erzählen. In enger Abstimmung mit dem Grafikteam entstehen Texte für Folder, den Webshop und weitere Kommunikationsmittel. So greifen Sprache und Gestaltung ineinander und führen zu einem einheitlichen Storytelling. Auch hier gilt: KI darf bei der Recherche helfen und inspirieren. Hinter den fertigen Texten stehen jedoch immer Menschen, die den typischen SONNENTOR Stil seit Jahren kennen und prägen.

Die bildliche Vermarktung der Produkte liegt ebenfalls bei der SONNENTOR Grafik. Das Team gestaltet alle Werbemittel selbst und ist für die Erstellung von PR-Bildern sowie Packshots der einzelnen Produkte zuständig. Bevor ein neues Design schließlich seinen Platz im Regal findet, prüft das Grafikteam auch, wie es neben bereits bestehenden Produkten wirkt und ob es als Teil der gesamten Produktlinie funktioniert.

KI mit Hausverstand

In ausgewählten Bereichen greift auch SONNENTOR auf künstliche Intelligenz zurück. Ob und wo ihr Einsatz sinnvoll und vertretbar ist, wird jedoch gewissenhaft und unter Berücksichtigung ethischer Aspekte sowie der eigenen Unternehmenswerte beurteilt. SONNENTOR entwickelt seine Leitlinie für den Einsatz von KI laufend weiter, in die sowohl rechtliche als auch ethische Gesichtspunkte einfließen. Zusätzlich beschäftigt sich eine eigene interne Arbeitsgruppe intensiv mit dem Thema.

Als gemeinwohlorientiertes Unternehmen möchte SONNENTOR damit sicherstellen, dass neue Technologien verantwortungsvoll eingesetzt werden und das tägliche Handeln weiterhin dazu beiträgt, Arbeitsplätze zu sichern, Lebensgrundlagen zu erhalten und menschliche Kreativität wertzuschätzen.

Hier gibt es noch mehr Bilder zur Aussendung: https://sonnentor.canto.de/b/SADMA

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