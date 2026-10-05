Wohnkosten steigen, Wohnraum bleibt knapp: Multifunktionale Möbel gewinnen zunehmend an Bedeutung.

In Österreich sind die Wohnkosten innerhalb von zehn Jahren um rund 35 Prozent gestiegen, in Deutschland lebten 2025 rund 11,7 Prozent der Bevölkerung in überbelegten Wohnungen. Multifunktionale Möbel bieten eine Möglichkeit, vorhandenen Wohnraum flexibler zu nutzen.

Die Idee ist nicht neu: Schon vor mehr als 100 Jahren wurden Möbel entwickelt, die sich zusammenklappen, verstauen oder für mehrere Zwecke nutzen ließen. Was damals vor allem eine platzsparende Lösung für kleine Wohnungen war, bekommt angesichts steigender Wohnkosten und knapper Wohnflächen neue Aktualität. In Österreich sind die Wohnkosten zwischen 2015 und 2025 um rund 35 Prozent gestiegen, bei Mietwohnungen sogar um knapp 40 Prozent. Auch in Deutschland ist der vorhandene Wohnraum nicht für alle Haushalte ausreichend: 2025 lebten rund 11,7 Prozent der Bevölkerung in überbelegten Wohnungen. In Städten lag der Anteil mit 16,9 Prozent sogar noch … weiterlesen (https://isi-mobili.at/ueber-uns/presseartikel/)

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