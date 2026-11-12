Neue alkoholfreie Seccos aus traditionsreichen europäischen Rebsorten

Schaumweintradition, neu interpretiert

Die italienische Glera-Traube ist vor allem als Grundlage für Prosecco bekannt. Nun zeigt sie, dass sie auch ohne Alkohol überzeugen kann: Mit dem Selezione Blanc de Blancs präsentiert der Getränkehersteller Höllinger einen alkoholfreien Schaumwein aus dieser traditionsreichen Rebsorte. Ergänzt wird die Neuheit durch einen Rosé auf Basis der spanischen Tempranillo-Traube. Mit der neuen Linie „Selezione“ erweitert Höllinger sein Sortiment um zwei hochwertige alkoholfreie Schaumweine und setzt damit auf die steigende Nachfrage nach anspruchsvollen Alternativen zu klassischen alkoholischen Getränken.

Zwei Rebsorten, zwei unterschiedliche Charaktere

Für die neue Selezione-Linie setzt Höllinger auf zwei traditionsreiche europäische Rebsorten. Der Selezione Blanc de Blancs wird aus der italienischen Glera-Traube hergestellt, die insbesondere als Grundlage für Prosecco bekannt ist. Damit bringt Höllinger den ersten alkoholfreien Schaumwein aus dieser Rebsorte in Österreich auf den Markt. Geschmacklich zeichnet sich der Blanc de Blancs durch eine trockene, frische Charakteristik und eine feine Perlage aus.

Der Selezione Rosé basiert auf einem Grundwein aus der spanischen Tempranillo-Traube, die vor allem aus den Weinregionen Rioja und Ribera del Duero bekannt ist. Ihr Name leitet sich vom spanischen Wort „temprano“ für „früh“ ab und verweist auf die vergleichsweise frühe Reife der Trauben. Im alkoholfreien Rosé sorgt sie für einen fruchtbetonten Charakter mit frischen Aromen und einer eleganten Perlage.

Prickelnd und preisgekrönt: 92 und 93 Punkte von 100 Punkten bei Falstaff

Dass die beiden Neuheiten auch bei Expert:innen überzeugen, zeigen die aktuellen Bewertungen des renommierten Genussmagazins Falstaff. Mit 92 Punkten für den Blanc de Blancs und sogar 93 Punkten für den Rosé gelingt Höllinger ein bemerkenswerter Einstieg in das Segment alkoholfreier Schaumweine. Die Auszeichnungen unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch der neuen Selezione-Linie und zeigen, dass alkoholfreie Alternativen auch anspruchsvollen Verkostungskriterien gerecht werden können.

Alkoholfreie Vielfalt für Gastronomie und besondere Anlässe

Mit den beiden Neuheiten richtet sich Höllinger sowohl an anspruchsvolle Genießer:innen als auch an die gehobene Gastronomie und Hotellerie. Denn gerade dort, wo traditionell mit einem Glas Schaumwein angestoßen wird, gewinnen sorgfältig ausgewählte alkoholfreie Alternativen an Bedeutung. Ob als Aperitif, als Begleitung zu einem mehrgängigen Menü, bei geschäftlichen Anlässen oder als prickelnder Genuss zwischendurch: Die neuen Seccos schaffen Raum für bewusste Genussmomente, unabhängig von Anlass oder Tageszeit.

Alkoholfreie Alternativen gewinnen an Bedeutung

Alkoholfreie Alternativen entwickeln sich zunehmend zu einer selbstverständlichen Option für unterschiedliche Konsumanlässe. Das zeigt auch eine repräsentative Umfrage, die Höllinger und das unabhängige Meinungsforschungsinstitut TQS Research & Consulting durchgeführt hat. Demnach sind 65 % der Befragten der Meinung, dass alkoholfreie Getränke künftig eine selbstverständliche Alternative zu Alkohol darstellen sollten. Weitere 22 % sehen darin eine sinnvolle Ergänzung für bestimmte Anlässe. Auch der gesellschaftliche Aspekt spielt eine Rolle: Für 64 % der Befragten erleichtern alkoholfreie Alternativen den Verzicht auf Alkohol in Gesellschaft. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es zunehmend um die Wahlfreiheit geht, je nach Anlass und persönlicher Vorliebe zwischen alkoholischen und alkoholfreien Getränken zu entscheiden.

„Alkoholfreie Getränke haben sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt. Heute stehen geschmackliche Vielfalt, Qualität und die Freiheit, für jeden Anlass das passende Getränk zu wählen, im Vordergrund. Diesen Gedanken greifen wir mit unseren neuen Seccos auf. Wir möchten zeigen, dass fein abgestimmter Schaumwein auch ohne Alkohol seinen festen Platz auf der Getränkekarte hat“, erklärt Gerhard Höllinger, Geschäftsführer und Gründer von Höllinger.

Seit der Gründung im Jahr 1998 entwickelt Höllinger sein Sortiment kontinuierlich weiter. Auf Bio-Säfte folgten unter anderem Erfrischungsgetränke und alkoholfreie Cocktailsirupe. Mit der neuen Selezione-Linie führt das Unternehmen diesen Weg fort und erweitert sein Angebot erstmals um alkoholfreie Schaumweine.

Verfügbarkeit der neuen Seccos Höllinger Onlineshop (https://hoellinger.at/seccos/)

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